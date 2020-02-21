В МИД Ямайки опровергли заявления Косово о признании независимости

БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Глава МИД Глава МИД Ямайки Камина Джонсон-Смит опровергла заявление властей самопровозглашенной республики Косово о признании независимости Приштины.

"Президент" самопровозглашенного Косово Хашим Тачи ранее написал в Twitter, что Кингстаун признал независимость Приштины и косовский суверенитет. По его словам, это стало результатом "напряженной работы и лоббирования на протяжении нескольких лет". Источником информации Тачи указал косовского "посла" в США Влеру Читаку.

"В настоящее время Ямайка не признала Косово как независимое государство", - написала министр иностранных дел в качестве комментария к микроблогу косовского лидера.

Сербские пользователи Twitter растиражировали их переписку в соцсетях с уничижительными комментариями в адрес руководства в Приштине.

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в конце января сказал, что, по его данным, 95 государств-членов ООН не признают независимость Косово, а 93 признают, еще около пяти находятся в неопределенной позиции. Ранее официальный Белград многократно заявлял, что обязательным условием для начала переговоров с Приштиной является отмена введенных косовоалбанскими властями в ноябре 2018 года пошлин в 100% на сербские товары.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Среди государств, которые не признают самопровозглашенную республику, - Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.