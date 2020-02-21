Крымский мост: как создавалась легенда

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Самый длинный мост в России и Европе протянулся от Тамани до Керчи. В сложнейших условиях он был построен за четыре года – это рекордно короткие сроки. Длина моста составила 19 километров, использовано порядка 8 600 000 тонн материалов и конструкций. Над его созданием трудились 15000 рабочих.