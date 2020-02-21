2020-02-21T16:05+0300
2020-02-21T16:05+0300
https://ria.ru/20200221/1565069203.html
Крымский мост: как создавалась легенда
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РИА Новости
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РИА Новости
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Крымский мост: как создавалась легенда
Самый длинный мост в России и Европе протянулся от Тамани до Керчи. В сложнейших условиях он был построен за четыре года – это рекордно короткие сроки. Длина моста составила 19 километров, использовано порядка 8 600 000 тонн материалов и конструкций. Над его созданием трудились 15000 рабочих.
2020-02-21T16:05+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=3935315&type=mp4
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Крымский мост: как создавалась легенда
Самый длинный мост в России и Европе протянулся от Тамани до Керчи. В сложнейших условиях он был построен за четыре года – это рекордно короткие сроки. Длина моста составила 19 километров, использовано порядка 8 600 000 тонн материалов и конструкций. Над его созданием трудились 15000 рабочих.