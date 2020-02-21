СГК в 2020 году отремонтирует почти 2 км кемеровских теплосетей

"СГК определила участки тепловых сетей в Кемерове, которым предстоит пройти плановый капитальный ремонт в 2020 году. В списке - восемь объектов на городских тепловых сетях. Это 1008 метров магистральных трубопроводов и 780 метров квартальных тепловых сетей (в однотрубном исчислении)", - сообщает компания.