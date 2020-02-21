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Теплоснабжение
2020-02-21T16:03+0300
https://ria.ru/20200221/1565069100.html
СГК в 2020 году отремонтирует почти 2 км кемеровских теплосетей
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РИА Новости

СГК в 2020 году отремонтирует почти 2 км кемеровских теплосетей

16:03 21.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорода России. Кемерово
Города России. Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 2 километра магистральных и квартальных тепловых сетей Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует капитально отремонтировать в городе Кемерове в 2020 году, следует из сообщения СГК.
"СГК определила участки тепловых сетей в Кемерове, которым предстоит пройти плановый капитальный ремонт в 2020 году. В списке - восемь объектов на городских тепловых сетях. Это 1008 метров магистральных трубопроводов и 780 метров квартальных тепловых сетей (в однотрубном исчислении)", - сообщает компания.
Уточняется, что большая часть запланированных работ попадает на летние месяцы и начнется сразу после проведения гидравлических испытаний.
Компания отмечает, что ремонтным бригадам также предстоит выполнить ремонт тепловых камер, оборудования подкачивающих насосных станций и центральных тепловых пунктов, заменить дефектную запорную арматуру и восстановить теплоизоляцию труб.
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