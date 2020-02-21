СГК в 2020 году отремонтирует почти 2 км кемеровских теплосетей

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти 2 километра магистральных и квартальных тепловых сетей Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует капитально отремонтировать в городе Кемерове в 2020 году, следует из сообщения СГК.
"СГК определила участки тепловых сетей в Кемерове, которым предстоит пройти плановый капитальный ремонт в 2020 году. В списке - восемь объектов на городских тепловых сетях. Это 1008 метров магистральных трубопроводов и 780 метров квартальных тепловых сетей (в однотрубном исчислении)", - сообщает компания.
Уточняется, что большая часть запланированных работ попадает на летние месяцы и начнется сразу после проведения гидравлических испытаний.
Компания отмечает, что ремонтным бригадам также предстоит выполнить ремонт тепловых камер, оборудования подкачивающих насосных станций и центральных тепловых пунктов, заменить дефектную запорную арматуру и восстановить теплоизоляцию труб.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.