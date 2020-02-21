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В ЛНР обнародовали имена силовиков, пытавшихся проникнуть в республику
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РИА Новости

В ЛНР обнародовали имена силовиков, пытавшихся проникнуть в республику

16:03 21.02.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в районе населенного пункта Золотое
Украинские военные в районе населенного пункта Золотое
© REUTERS / Gleb Garanich
ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обнародовал на брифинге имена участников диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков, пытавшейся 18 февраля проникнуть на территорию ЛНР.
Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики 18 февраля обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использовал запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляли о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщили, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"На месте преступления был найден телефон, в котором имеется доказательная база фактов поэтапной подготовки… к проведению диверсии в районе населенного пункта Голубовское... Нашей разведкой установлены участники диверсионной группы, примечательно, что половина группы или погибла, или осталась калеками на всю жизнь", - заявил Осадчий.
Осадчий назвал имена и звания десяти участников диверсионно-разведывательной группы силовиков. В пресс-службе оборонного ведомства республики уточнили, что данный список обнародован на официальном сайте Народной милиции ЛНР.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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