В ЛНР обнародовали имена силовиков, пытавшихся проникнуть в республику

"На месте преступления был найден телефон, в котором имеется доказательная база фактов поэтапной подготовки… к проведению диверсии в районе населенного пункта Голубовское... Нашей разведкой установлены участники диверсионной группы, примечательно, что половина группы или погибла, или осталась калеками на всю жизнь", - заявил Осадчий.