В ЛНР обнародовали имена силовиков, пытавшихся проникнуть в республику

ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обнародовал на брифинге имена участников диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков, пытавшейся 18 февраля проникнуть на территорию ЛНР.
Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики 18 февраля обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использовал запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляли о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщили, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"На месте преступления был найден телефон, в котором имеется доказательная база фактов поэтапной подготовки… к проведению диверсии в районе населенного пункта Голубовское... Нашей разведкой установлены участники диверсионной группы, примечательно, что половина группы или погибла, или осталась калеками на всю жизнь", - заявил Осадчий.
Осадчий назвал имена и звания десяти участников диверсионно-разведывательной группы силовиков. В пресс-службе оборонного ведомства республики уточнили, что данный список обнародован на официальном сайте Народной милиции ЛНР.