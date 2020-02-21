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Нарушений этики врачом, отказавшимся принять пациента с ВИЧ, не нашли
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РИА Новости

Нарушений этики врачом, отказавшимся принять пациента с ВИЧ, не нашли

15:58 21.02.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стетоскоп. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Внутренняя проверка не выявила фактов нарушения этики и разглашения медиком в поселке Ныроб Пермского края диагноза пациента со статусом ВИЧ, сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.
Ранее местный портал 59.ru написал, что недавно освободившийся осужденный, который узнал о положительном ВИЧ-статусе в колонии, обратился в больницу в пермском поселке Ныроб из-за того, что назначенные ему препараты заканчиваются через две недели. По данным СМИ, терапевт отказала пациенту в консультации и в присутствии остальных людей разгласила его диагноз, утверждая, что он всех "перезаражает". В краевом минздраве РИА Новости сказали, что начали проверку совместно с администрацией больницы.
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"Для проверки фактов, изложенных в публикации СМИ о возможном разглашении врачебной тайны в одном из медицинских учреждений Прикамья, администрацией больницы была создана комиссия. Представители комиссии побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию. В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны", – написала Мелехова в своем аккаунте в Instagram.
Она подчеркнула, что на данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами.
По ее словам, в пятницу в районный центр выехал ее заместитель Шамиль Биктаев, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Евгений Сармометов и представители НКО по защите прав ВИЧ-инфицированных, которые примут участие в круглом столе по вопросам организации медицинской помощи таким пациентам.
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