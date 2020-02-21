Нарушений этики врачом, отказавшимся принять пациента с ВИЧ, не нашли

По ее словам, в пятницу в районный центр выехал ее заместитель Шамиль Биктаев, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Евгений Сармометов и представители НКО по защите прав ВИЧ-инфицированных, которые примут участие в круглом столе по вопросам организации медицинской помощи таким пациентам.