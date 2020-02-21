СГК инвестирует 14 млрд рублей в экомодернизацию Красноярской ТЭЦ-1

"Основные вложения нам еще предстоят. Это установка 14 электрофильтров, стоимость одного электрофильтра - 300 миллионов рублей. Замена котлов и турбин на станции - это еще более 10 миллиардов рублей", - сказал сегодня директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель, слова которого приводятся в сообщении.