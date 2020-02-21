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Теплоснабжение
2020-02-21T15:53+0300
https://ria.ru/20200221/1565068510.html
СГК инвестирует 14 млрд рублей в экомодернизацию Красноярской ТЭЦ-1
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РИА Новости

СГК инвестирует 14 млрд рублей в экомодернизацию Красноярской ТЭЦ-1

15:53 21.02.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует вложить более 14 миллиардов рублей в течение пяти лет в "экологическую" модернизацию ТЭЦ-1 в Красноярске, следует из сообщения СГК.
Накануне компания отмечала, что важной частью её "экологической" программы выступает модернизация Красноярской ТЭЦ-1.
"Основные вложения нам еще предстоят. Это установка 14 электрофильтров, стоимость одного электрофильтра - 300 миллионов рублей. Замена котлов и турбин на станции - это еще более 10 миллиардов рублей", - сказал сегодня директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель, слова которого приводятся в сообщении.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
Красноярск, виды города
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