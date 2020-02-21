СГК инвестирует 14 млрд рублей в экомодернизацию Красноярской ТЭЦ-1

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует вложить более 14 миллиардов рублей в течение пяти лет в "экологическую" модернизацию ТЭЦ-1 в Красноярске, следует из сообщения СГК.
Накануне компания отмечала, что важной частью её "экологической" программы выступает модернизация Красноярской ТЭЦ-1.
"Основные вложения нам еще предстоят. Это установка 14 электрофильтров, стоимость одного электрофильтра - 300 миллионов рублей. Замена котлов и турбин на станции - это еще более 10 миллиардов рублей", - сказал сегодня директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель, слова которого приводятся в сообщении.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.