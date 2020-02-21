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В МИД оценили ситуацию в Афганистане
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РИА Новости

В МИД оценили ситуацию в Афганистане

15:47 21.02.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинСпециальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РФ надеется, что кризис в Афганистане вокруг объявления итогов президентских выборов не сорвет подписание соглашения США и талибов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
В пятницу госсекретарь США Майк Помпео распространил заявление, что США готовятся подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" 29 февраля. Телеканал Tolo News со ссылкой на заявление талибов сообщил, что движение "Талибан" также подтвердило дату подписания соглашения.
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"Это окажет негативное влияние, но надеюсь не настолько, чтобы помешать подписанию", - сказал Кабулов, комментируя складывающуюся в Афганистане в последние дни ситуацию.
Дипломат подчеркнул, что после подписания соглашения с США все афганские силы должны начать диалог по урегулированию в стране. Речь, по его словам, идет "обо всех афганских представителях, и нам важен этот этап, именно для этого нужно и важно подписание соглашения между США и талибами".
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"Настоящая работа начнется после (подписания - ред.)", - добавил Кабулов.
Ранее радикальное движение "Талибан" заявило, что переизбрание Ашрафа Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Талибы также назвали выборы показными, "бросающими пыль в глаза", не признав их.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Сообщалось, что по предварительным результатам действующий президент страны Гани набрал 50,64% голосов избирателей. Второе место с 39,52% голосов занял нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла. Бывший премьер-министр Афганистана, лидер "Хезб-э-Ислами" (Исламской партии Афганистана) Гульбеддин Хекматияр набрал 3,85% голосов.
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Майк ПомпеоАбдулла АбдуллаАшраф Гани АхмадзайЗамир КабуловАфганистанСШАВ мире
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