В МИД оценили ситуацию в Афганистане

"Это окажет негативное влияние, но надеюсь не настолько, чтобы помешать подписанию", - сказал Кабулов, комментируя складывающуюся в Афганистане в последние дни ситуацию.

Дипломат подчеркнул, что после подписания соглашения с США все афганские силы должны начать диалог по урегулированию в стране. Речь, по его словам, идет "обо всех афганских представителях, и нам важен этот этап, именно для этого нужно и важно подписание соглашения между США и талибами".