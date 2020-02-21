В Ливане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

КАИР, 21 фев — РИА Новости. Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан объявил о регистрации первого случая заболевания коронавирусом в стране, передает в пятницу ливанский телеканал al-Mayadeen.
Гражданка Ливана с подозрением на заболевание коронавирусом прибыла в страну в пятницу утром на борту самолета из Ирана, она доставлена в больницу Рафика Харири, сообщил РИА Новости источник в международном аэропорту Бейрута.
В свою очередь, министр здравоохранения сообщил, что госпитализированная 45-летняя гражданка Ливана чувствует себя хорошо, передает телеканал LBCI. Хасан также рассказал о двух случаях подозрения на инфицирование коронавирусом, отметив, что все необходимые меры в этой связи приняты.
"В настоящее время нет оснований объявлять о чрезвычайном положении", - указал он.
Ранее управление гражданской авиации Ливана заявило, что все прибывшие в Бейрут на борту самолета иранской авиакомпании Mahan Air были обследованы на наличие коронавируса, один из пассажиров был направлен в больницу Рафика Харири "с симптомами обычного гриппа".
Иранские власти объявили в пятницу о 18 случаях заболевания коронавирусом в городах Кум, Арак, Тегеран и Гилян, количество летальных исходов достигло четырех.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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