В Ливане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй

КАИР, 21 фев — РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан объявил о регистрации первого случая заболевания коронавирусом в стране, передает в пятницу ливанский телеканал al-Mayadeen

Гражданка Ливана с подозрением на заболевание коронавирусом прибыла в страну в пятницу утром на борту самолета из Ирана, она доставлена в больницу Рафика Харири, сообщил РИА Новости источник в международном аэропорту Бейрута.

В свою очередь, министр здравоохранения сообщил, что госпитализированная 45-летняя гражданка Ливана чувствует себя хорошо, передает телеканал LBCI. Хасан также рассказал о двух случаях подозрения на инфицирование коронавирусом, отметив, что все необходимые меры в этой связи приняты.

"В настоящее время нет оснований объявлять о чрезвычайном положении", - указал он.

Ранее управление гражданской авиации Ливана заявило, что все прибывшие в Бейрут на борту самолета иранской авиакомпании Mahan Air были обследованы на наличие коронавируса, один из пассажиров был направлен в больницу Рафика Харири "с симптомами обычного гриппа".

Иранские власти объявили в пятницу о 18 случаях заболевания коронавирусом в городах Кум, Арак, Тегеран и Гилян, количество летальных исходов достигло четырех.