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Подмосковные врачи прооперировали девочку с гигантизмом пальца стопы
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РИА Новости

Подмосковные врачи прооперировали девочку с гигантизмом пальца стопы

15:44 21.02.2020
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© Depositphotos / gpointstudioВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Depositphotos / gpointstudio
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Врачи детского травматологического отделения Мытищинской ГКБ Московской области провели успешную операцию 13-летней пациентке с редким диагнозом "парциальный гигантизм первого пальца стопы", палец ее стопы был увеличен до 45 размера, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"Мы, проанализировав все риски и наши возможности, прооперировали девочку. Как будет дальше, сказать трудно, но сейчас результат удовлетворительный. Нам удалось сохранить палец вместе с ногтевой пластинкой, хотя иногда это заканчивалось ампутацией. Случай уникальный. Даже в мировой практике встречается крайне редко. Мы надеемся, что у девочки все будет хорошо. И она, и родители очень довольны", - рассказал заведующий детским хирургическим отделением Мытищинской городской клинической больницы Владислав Смирнов, которого цитирует пресс-служба.
Пациентка уже выписана домой и проходит реабилитацию, добавили в ведомстве.
"Мы очень благодарны мытищинским врачам, хирургам и травматологам. Все они молодцы. Огромное им спасибо. Не было никаких сомнений, что у них получится. Это профессионалы с большой буквы. Очень надеемся, что все будет хорошо. Мы понимаем, что случай очень сложный. Заболевание редкое, и мы понимаем, что могут быть последствия, но наша дочка сейчас улыбается, чувствует себя комфортно, начала свободнее общаться со сверстниками. И это самое важное для нас", - цитирует пресс-служба слова мамы пациентки.
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Московская область (Подмосковье)Общество
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