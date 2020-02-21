Подмосковные врачи прооперировали девочку с гигантизмом пальца стопы

"Мы, проанализировав все риски и наши возможности, прооперировали девочку. Как будет дальше, сказать трудно, но сейчас результат удовлетворительный. Нам удалось сохранить палец вместе с ногтевой пластинкой, хотя иногда это заканчивалось ампутацией. Случай уникальный. Даже в мировой практике встречается крайне редко. Мы надеемся, что у девочки все будет хорошо. И она, и родители очень довольны", - рассказал заведующий детским хирургическим отделением Мытищинской городской клинической больницы Владислав Смирнов, которого цитирует пресс-служба.

"Мы очень благодарны мытищинским врачам, хирургам и травматологам. Все они молодцы. Огромное им спасибо. Не было никаких сомнений, что у них получится. Это профессионалы с большой буквы. Очень надеемся, что все будет хорошо. Мы понимаем, что случай очень сложный. Заболевание редкое, и мы понимаем, что могут быть последствия, но наша дочка сейчас улыбается, чувствует себя комфортно, начала свободнее общаться со сверстниками. И это самое важное для нас", - цитирует пресс-служба слова мамы пациентки.