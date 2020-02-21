ДНР заявила о ранении четырех человек за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Четыре человека получили ранения в самопровозглашенной Четыре человека получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 14 по 20 февраля 2020 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре человека, из которых три военнослужащих", - заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили десять человек, погибли семеро. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4902 человек.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.