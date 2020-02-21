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ДНР заявила о ранении четырех человек за неделю из-за боевых действий
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РИА Новости

ДНР заявила о ранении четырех человек за неделю из-за боевых действий

15:34 21.02.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Четыре человека получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 14 по 20 февраля 2020 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили четыре человека, из которых три военнослужащих", - заявил представитель ведомства.
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В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили десять человек, погибли семеро. Всего с начала конфликта в ДНР погибли 4902 человек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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