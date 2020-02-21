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В Японии еще девять человек заразились коронавирусом
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РИА Новости

В Японии еще девять человек заразились коронавирусом

15:41 21.02.2020
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© REUTERS / China DailyСанитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
© REUTERS / China Daily
ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Медики выявили девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019, среди заразившихся есть дети младше 10 лет, сообщило агентство Киодо.
В частности, случаи заражения были выявлены в Токио, на острове Хоккайдо, префектурах Саитама, Тиба и Исикава. Одна из заболевших находится в тяжелом состоянии, отмечает агентство.
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Вчера, 14:32
СМИ: в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом
Двое из девяти человек – мужчина и его малолетний сын – вернулись в Японию 30 января правительственным чартерным рейсом из китайского Уханя, но анализ на наличие вируса на момент возвращения был отрицательный.
К настоящему времени в Японии в общей сложности было подтверждено 737 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом, в 634 случаях это – пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.
Строительство больницы Лэйшэньшань для размещения зараженных новым коронавирусом пациентов в городе Ухань. 30 января 2020
Вчера, 14:54
В Ухане завершили строительство еще одной временной больницы
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
120401
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗЯпонияУханьТокиоВ мире
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