В Японии еще девять человек заразились коронавирусом

ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Медики выявили девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019, среди заразившихся есть дети младше 10 лет, сообщило агентство Медики выявили девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019, среди заразившихся есть дети младше 10 лет, сообщило агентство Киодо

В частности, случаи заражения были выявлены в Токио, на острове Хоккайдо, префектурах Саитама, Тиба и Исикава. Одна из заболевших находится в тяжелом состоянии, отмечает агентство.

Двое из девяти человек – мужчина и его малолетний сын – вернулись в Японию 30 января правительственным чартерным рейсом из китайского Уханя, но анализ на наличие вируса на момент возвращения был отрицательный.

К настоящему времени в Японии в общей сложности было подтверждено 737 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом, в 634 случаях это – пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама.