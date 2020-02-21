"Рубин" отдал Закирова в аренду в "Волгарь"

Закиров будет играть за "Волгарь", выступающий в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), до окончания сезона-2019/20.

Закиров перешел в "Рубин" летом 2019 года из махачкалинского "Анжи". Футболист, которому в ноябре исполнится 22 года, в текущем сезоне провел три матча в чемпионате России за казанский клуб.