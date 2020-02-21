Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T15:27+0300
https://ria.ru/20200221/1565066758.html
"Рубин" отдал Закирова в аренду в "Волгарь"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565064851_180:0:1309:635_1036x0_80_0_0_fafb827d8e7cfbf26bd5ba6d5abea815.jpg
РИА Новости

"Рубин" отдал Закирова в аренду в "Волгарь"

15:27 21.02.2020
219
© Фото : Официальный сайт ФК "Рубин"Полузащитник ФК "Рубин" Камиль Закиров
Полузащитник ФК Рубин Камиль Закиров
© Фото : Официальный сайт ФК "Рубин"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Полузащитник Камиль Закиров перешел из казанского "Рубина" в астраханский "Волгарь" на правах аренды, сообщается на сайте футбольного клуба из столицы Татарстана.
Закиров будет играть за "Волгарь", выступающий в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), до окончания сезона-2019/20.
Закиров перешел в "Рубин" летом 2019 года из махачкалинского "Анжи". Футболист, которому в ноябре исполнится 22 года, в текущем сезоне провел три матча в чемпионате России за казанский клуб.
000010
Обсудить 0
Камиль ЗакировВолгарьРубинФутбол
Рекомендуем
Певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Brit Awards в Лондоне
В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards 2020
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Рыбка-килли, взрослеющая всего за две недели
Ученые описали один из механизмов остановки старения
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Сейсмограф. Архивное фото
В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,1
Испугались: Путин шуткой отреагировал на инцидент с микрофоном
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Свадебные кольца на автомобиле
Житель Волхова в 95 лет женился на 77-летней возлюбленной
Украинская военная техника на Донбассе
Депутат Рады предложил создать "зону отчуждения" в Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В Москве ждут от Le Monde опровержения недостоверной информации
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске вынесли приговор мужчине, ставившему пасынка на гречку
Девушка с овощами на тарелке
Ученые назвали самую эффективную диету против старения
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Власти провинции Хубэй уточнили число заразившихся коронавирусом
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
СМИ: в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом
Иван Охлобыстин
Охлобыстин поддержал протоиерея Димитрия Смирнова
Падение метеорита в Карелии
Падение метеорита в Карелии попало на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния