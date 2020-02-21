Симферополь и Керчь свяжет рельсовый автобус

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Рельсовый автобус запустят между крымскими городами Симферополь и Керчь, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.
"Рельсовый автобус свяжет город Симферополь с городом Керчь", - говорится в сообщении.
Готовность железнодорожной инфраструктуры к запуску нового транспортного маршрута проверили министр транспорта республики Сергей Карпов и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.
Чиновники лично проехали от станции Симферополь до станции Керчь. Администрации Керчи даны поручения привести в нормативное состояние прилегающую территорию - остановки общественного транспорта, парковки, дорожные знаки, пешеходные переходы.
Ранее сообщалось, что с 7 марта откроется пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и кубанской Анапой. Рельсовые автобусы будут выполнять по два рейса ежедневно с понедельника по четверг и по три рейса в пятницу и выходные дни. Время в пути до конечной станции составит 2 часа.