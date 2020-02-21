Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T16:40+0300
https://ria.ru/20200221/1565066619.html
Симферополь и Керчь свяжет рельсовый автобус
https://cdn24.img.ria.ru/images/155802/60/1558026005_0:213:3261:2048_1036x0_80_0_0_bccd8a6781753f4814f928c3f4add3b9.jpg
РИА Новости

Симферополь и Керчь свяжет рельсовый автобус

15:24 21.02.2020 (обновлено: 16:40 21.02.2020)
4256
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРельсовый автобус РА-3 на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо"
Рельсовый автобус РА-3 на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Рельсовый автобус РА-3 на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Рельсовый автобус запустят между крымскими городами Симферополь и Керчь, сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.
"Рельсовый автобус свяжет город Симферополь с городом Керчь", - говорится в сообщении.
Вид на Симферополь, Крым
11 февраля, 14:13
В Крыму разрабатывают новые источники водоснабжения Симферополя и Ялты
Готовность железнодорожной инфраструктуры к запуску нового транспортного маршрута проверили министр транспорта республики Сергей Карпов и гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.
Чиновники лично проехали от станции Симферополь до станции Керчь. Администрации Керчи даны поручения привести в нормативное состояние прилегающую территорию - остановки общественного транспорта, парковки, дорожные знаки, пешеходные переходы.
Ранее сообщалось, что с 7 марта откроется пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и кубанской Анапой. Рельсовые автобусы будут выполнять по два рейса ежедневно с понедельника по четверг и по три рейса в пятницу и выходные дни. Время в пути до конечной станции составит 2 часа.
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Вчера, 14:59Туризм
Власти Крыма сообщили о готовности к приему дополнительных поездов
5902200
Обсудить 1
ТуризмНовости - ТуризмАлексей ГладилинКерчьСимферопольРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
Снегоуборочный поезд
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Уборка снега. Архивное фото
На Урале тракторист решил отомстить за штрафы, засыпав снегом камеру
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Поезд на станции Парк культуры московского метро
Поезда Кольцевой линии метро Москвы будут ходить чаще
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на вокзал Севастополя
Власти Крыма сообщили о готовности к приему дополнительных поездов
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Пригородный поезд между Керчью и Анапой пустят по Крымскому мосту
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Американские доллары
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния