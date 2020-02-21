Симферополь и Керчь свяжет рельсовый автобус

Ранее сообщалось, что с 7 марта откроется пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и кубанской Анапой. Рельсовые автобусы будут выполнять по два рейса ежедневно с понедельника по четверг и по три рейса в пятницу и выходные дни. Время в пути до конечной станции составит 2 часа.