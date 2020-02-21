В Красноярске водитель распылил газ в лицо беременной женщине

Видеозапись конфликта была ранее опубликована в паблике "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте". На ролике видно, как один автомобиль подрезает другой. Из него вылезает мужчина, подходит ко второму автомобилю и начинает выяснять отношения. После короткой перепалки он делает резкий жест в сторону водителя. После этого из второго автомобиля выбегает пассажир и начинает потасовку с первым водителем. Женщина-водитель в это время вылезает из автомобиля и вытирает лицо снегом. После короткой драки инициатор конфликта садится в свой автомобиль и уезжает.