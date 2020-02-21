В Красноярске водитель распылил газ в лицо беременной женщине

КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Житель Красноярска из-за конфликта на дороге распылил в лицо беременной женщине газовый баллончик, она получила ожог глаз, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Видеозапись конфликта была ранее опубликована в паблике "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте". На ролике видно, как один автомобиль подрезает другой. Из него вылезает мужчина, подходит ко второму автомобилю и начинает выяснять отношения. После короткой перепалки он делает резкий жест в сторону водителя. После этого из второго автомобиля выбегает пассажир и начинает потасовку с первым водителем. Женщина-водитель в это время вылезает из автомобиля и вытирает лицо снегом. После короткой драки инициатор конфликта садится в свой автомобиль и уезжает.
"В дежурную часть полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что беременной женщине причинен химический ожог глаз… У потерпевшей, которая управляла автомобилем Mercedes, во время движения возник конфликт с водителем автомобиля Toyota Runx. На улице Свердловской в районе остановки "Студенческая" транспортные средства остановились. Во время словесного конфликта мужчина брызнул потерпевшей в лицо газовым баллончиком, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в официальном ответе пресс-службы.
В ведомстве сообщили, что полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, устанавливают участников конфликта и свидетелей произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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