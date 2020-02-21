Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T15:16+0300
https://ria.ru/20200221/1565066029.html
Альфа-Банк вошел в тройку лидеров рынка по кредитам наличными
https://cdn24.img.ria.ru/images/156244/29/1562442975_0:111:3000:1799_1036x0_80_0_0_2b378a15dd62f77f9e88e078c84f4f94.jpg
РИА Новости

Альфа-Банк вошел в тройку лидеров рынка по кредитам наличными

15:16 21.02.2020
12
© Фото : предоставлено АО "Альфа-Банк"АО "Альфа-Банк"
АО Альфа-Банк
© Фото : предоставлено АО "Альфа-Банк"
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Альфа-Банк по итогам 2019 года вошел в ТОП-З лидеров рынка кредитов наличными, говорится в сообщении банка, со ссылкой на исследование аналитического агентства Frank RG.
Портфель потребительских кредитов Альфа-Банка с начала года увеличился на 49%, превысив 364 миллиарда рублей. Клиенты банка оформили более 591 тысяч кредитов на общую сумму более 300 миллиардов рублей. Объем выдачи превысил показатель прошлого года на 36%.
Альфа-Банк активно развивает свои цифровые каналы продаж, в итоге, в 2019 году 64% кредитов наличными были оформлены клиентами полностью дистанционно. Каждый второй клиент банка сегодня пользуется услугами банка в режиме онлайн - в том числе для оформления и дальнейшего погашения кредита.
"В начале прошлого года мы поставили амбициозную цель - значительно нарастить розничный кредитный портфель при сохранении его качества и снижении затрат. Драйверами стали наши фокусные продукты: ипотека, кредитные карты и кредиты наличными. И мы этого добились – весь год розница банка демонстрировала рост быстрее рынка по всем ключевым показателям, кредитный портфель за год вырос на 47%. Наш бизнес сегодня находится в отличной форме, и мы готовы к дальнейшему росту и развитию", - комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.
"Такой высокий результат роста портфеля достигнут не только за счет развития продуктового предложения и повышения качества сервиса, но и грамотной политикой управления рисками и инновационностью в работе с Big Data", - цитируется в сообщении руководитель по управлению рискам Альфа-Банка Андрей Гулецкий.
Вывеска Альфа-банка
18 февраля, 18:31
Альфа-банк в 2019 году нарастил число клиентов малого бизнеса на 26%
Альфа-Банк – один из лидеров цифровой трансформации на российском рынке и активно использует технологии больших данных для принятия решений по кредитам. Это большой комплекс технологий, помогающих правильно хранить и обрабатывать большие объемы неструктурированных данных. Применительно к банку большие данные помогают оценить вероятность того, что конкретный заемщик с данными условиями кредита будет вовремя погашать свой кредит. Правильная оценка позволяет поддерживать высокое качество кредитного портфеля банка и одновременно предлагать надежным клиентам более выгодные условия. Инвестиции в команду и технологии обеспечили Альфа-Банку постоянный рост качества принятия кредитных решений.
000000
Обсудить 0
Альфа-банкНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Круглый стол в Общественной палате России на тему Сохранение биоразнообразия Арктики
Экологи намерены наладить мониторинг для предотвращения гибели тюленей
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
На Камчатке к 2025 году сдадут две тысячи квартир под льготную ипотеку
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время мероприятии по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
Игорь Руденя вручил юбилейные медали тверским ветеранам войны
Молодой человек с компьютером
Сервис электронных заказных писем "Почты России" доступен в 51 регионе
Банк Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS
Агентство "НКР" присвоило банку "Уралсиб" рейтинг "ВВВ+.ru"
Семейный мастер-класс в детском технопарке
Детские технопарки Москвы запускают формат семейных мастер-классов
Самолет Аэрофлота с символикой 70-летия Великой Победы
"Аэрофлот": итоги заседания совета директоров
Города России. Кемерово
СГК в 2020 году отремонтирует почти 2 км кемеровских теплосетей
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" вводит новую тарифную группу для классов бизнес и комфорт
Красноярск, виды города
СГК инвестирует 14 млрд рублей в экомодернизацию Красноярской ТЭЦ-1
В салоне российского самолета SuperJet-100
"Аэрофлот" вводит невозвратные тарифы для "комфорта" и "бизнеса"
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями
Новикомбанк начал выпуск карт "Мир" c отечественными чип-модулями
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Яровая запросила данные о доступности перелетов в ДФО весной и летом
Портфель чиновника
Глава администрации Астрахани Харисов подал заявление об увольнении
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Матвиенко раскритиковала содержание в резервации Diamond Princess
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния