Альфа-Банк вошел в тройку лидеров рынка по кредитам наличными

"В начале прошлого года мы поставили амбициозную цель - значительно нарастить розничный кредитный портфель при сохранении его качества и снижении затрат. Драйверами стали наши фокусные продукты: ипотека, кредитные карты и кредиты наличными. И мы этого добились – весь год розница банка демонстрировала рост быстрее рынка по всем ключевым показателям, кредитный портфель за год вырос на 47%. Наш бизнес сегодня находится в отличной форме, и мы готовы к дальнейшему росту и развитию", - комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.