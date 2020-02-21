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В Саратове полиция проверяет сообщение о стрельбе в кафе
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РИА Новости

В Саратове полиция проверяет сообщение о стрельбе в кафе

15:14 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Полиция в Саратове проверяет сообщение о стрельбе в кафе, в котором пострадал человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
"В 14.20 (13.20 мск) из кафе на улице Свинцовой вышел мужчина 1978 года рождения, попросил местных жителей вызвать скорую помощь. Приехала скорая помощь, его госпитализировали. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, в кафе произошла стрельба, пострадал один человек.
Как сообщил РИА Новости представитель областного минздрава Александр Колоколов, мужчина с ранением госпитализирован в тяжелом состоянии.
"С одного из заведений общепита по улице Свинцовой города Саратова был госпитализирован мужчина примерно 40 лет. На момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое. Он доставлен в одну из городских больниц Саратова, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заявил собеседник агентства.
Полиция
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СаратовПроисшествия
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