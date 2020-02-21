В Саратове полиция проверяет сообщение о стрельбе в кафе

САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Полиция в Полиция в Саратове проверяет сообщение о стрельбе в кафе, в котором пострадал человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.

"В 14.20 (13.20 мск) из кафе на улице Свинцовой вышел мужчина 1978 года рождения, попросил местных жителей вызвать скорую помощь. Приехала скорая помощь, его госпитализировали. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, в кафе произошла стрельба, пострадал один человек.

Как сообщил РИА Новости представитель областного минздрава Александр Колоколов, мужчина с ранением госпитализирован в тяжелом состоянии.