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Белоруссия заинтересована в прямых контактах с российскими регионами
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РИА Новости

Белоруссия заинтересована в прямых контактах с российскими регионами

15:11 21.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с российскими регионами, заявил в пятницу в Минске президент республики Александр Лукашенко.
"Мы сохраняем очень большой интерес к прямым контактам с российскими регионами", - заявил глава белорусского государства на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.
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По его словам, Белоруссия производит широкий ассортимент промышленной продукции, товаров народного потребления для развития торговли с российской стороной.
В частности, президент Белоруссии заявил, что есть перспективы для наращивания взаимодействия с Архангельской областью. Одна из таких сфер - это строительство. "Если вы нам поручите какой-то жилой квартал сделать под ключ, проектировать, строить, как мы обычно в российских регионах делаем, - пожалуйста, мы можем показать наши возможности. Если вам понравится, будете нас привлекать", - предложил Лукашенко. Он также отметил возможность оснащения домов в Архангельской области современными белорусскими лифтами.
Лукашенко также предложил российскому региону белорусскую продукцию машиностроения - от машин для транспортировки грузов до лесозаготовительной техники. Кроме того, белорусский президент считает возможным рассмотреть проекты по созданию совместных предприятий по освоению торфяных месторождений в Архангельской области. "Все, о чем вы здесь договорились (в ходе визита в Белоруссию - ред.), я вам гарантирую, мы это реализуем. Мы очень обязательные люди", - сказал он, обращаясь к российскому губернатору.
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