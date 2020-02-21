Белоруссия заинтересована в прямых контактах с российскими регионами

МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Белоруссия сохраняет большой интерес к прямым контактам с российскими регионами, заявил в пятницу в Минске президент республики Александр Лукашенко

"Мы сохраняем очень большой интерес к прямым контактам с российскими регионами", - заявил глава белорусского государства на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым

По его словам, Белоруссия производит широкий ассортимент промышленной продукции, товаров народного потребления для развития торговли с российской стороной.

В частности, президент Белоруссии заявил, что есть перспективы для наращивания взаимодействия с Архангельской областью. Одна из таких сфер - это строительство. "Если вы нам поручите какой-то жилой квартал сделать под ключ, проектировать, строить, как мы обычно в российских регионах делаем, - пожалуйста, мы можем показать наши возможности. Если вам понравится, будете нас привлекать", - предложил Лукашенко. Он также отметил возможность оснащения домов в Архангельской области современными белорусскими лифтами.