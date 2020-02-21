Поклонская заявила о превращении Украины в новый штат США

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Украина постепенно превращается в придаток и новый штат США, теряя признаки независимого государства, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская.
"Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью в качестве координатора по всем "делам Украины". То есть скоро, видимо, будет "штат Ukraine". И легким движением страна превращается в придаток гегемона — площадку для размещения военных баз НАТО и людей второго (или третьего) сорта", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.
По ее словам, теперь, следуя логике, президент Украины, по образцу прокуратуры Автономной Республики Крым в Херсоне, может назначить прокурора какой-нибудь области в качестве координатора по всем "делам Америки".
15 февраля, 14:00АкцентыПродать границу США. Украина нашла способ защититься от России Простая, как две копейки, а значит правильная и эффективная идея о том, как защититься от бесконечной российской агрессии, озвучена в инфополе Украины. Всего-то надо продать границу американцам и пусть они там добывают сланцевую нефть.