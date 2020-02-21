Поклонская заявила о превращении Украины в новый штат США

Продать границу США. Украина нашла способ защититься от России Простая, как две копейки, а значит правильная и эффективная идея о том, как защититься от бесконечной российской агрессии, озвучена в инфополе Украины. Всего-то надо продать границу американцам и пусть они там добывают сланцевую нефть.