В ЛНР заявили о двух сбитых украинских беспилотниках за неделю

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за минувшую неделю два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Нашими подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата вооруженных формирований Украины", - заявил Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики продолжают применять мобильные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), таким образом они пытаются скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения у линии соприкосновения в Донбассе. Осадчий добавил, что работа мобильной станции РЭБ "Буковель-АД" была отмечена в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье, Станица Луганская, Золотого (частично под контролем ЛНР - ред.), а также Орехово-Донецкое.
"Таким образом, украинское командование продолжает отрыто демонстрировать свое пренебрежение достигнутым договоренностям по мирному урегулирования конфликта на Донбассе", - заявил Осадчий.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения