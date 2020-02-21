В ЛНР заявили о двух сбитых украинских беспилотниках за неделю

По его словам, украинские силовики продолжают применять мобильные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), таким образом они пытаются скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения у линии соприкосновения в Донбассе. Осадчий добавил, что работа мобильной станции РЭБ "Буковель-АД" была отмечена в районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье, Станица Луганская, Золотого (частично под контролем ЛНР - ред.), а также Орехово-Донецкое.