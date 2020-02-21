В ЛНР заявили о 17 нарушениях перемирия силовиками за неделю

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Украинские силовики 17 раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики , заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

Четырнадцатого февраля в ЛНР заявили, что украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 200 боеприпасов, зафиксированы разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Осадчий заявил, что украинские силовики вели огонь с использованием арторудий калибром 122 миллиметра, минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, противотанковых управляемых ракет (ПТУР), гранатометов различных типов в направлении семи населенных пунктов.

"Материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 72 бригады ВСУ", - добавил Осадчий.