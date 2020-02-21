В ЛНР заявили о 17 нарушениях перемирия силовиками за неделю

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики 17 раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Четырнадцатого февраля в ЛНР заявили, что украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю.
"Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 200 боеприпасов, зафиксированы разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Осадчий заявил, что украинские силовики вели огонь с использованием арторудий калибром 122 миллиметра, минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, противотанковых управляемых ракет (ПТУР), гранатометов различных типов в направлении семи населенных пунктов.
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"Материалы по фактам обстрелов населенных пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 72 бригады ВСУ", - добавил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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