Сезон ремонта дорог в Москве в этом году станет самым ранним в истории

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к подготовительным работам по ремонту объектов дорожного хозяйства, это самый ранний "выход" на объекты в столице за всю историю, сообщает пресс-служба комплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к подготовительным работам по ремонту объектов дорожного хозяйства, это самый ранний "выход" на объекты в столице за всю историю, сообщает пресс-служба комплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

​Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что в пятницу температура воздуха в Москве установила новый рекорд и может стать рекордной для всего февраля месяца за всю историю метеонаблюдений.

"В столице установились положительные температуры воздуха, а значит, погодные условия уже позволяют приступить к работам по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети. Ремонтный сезон 2020 года станет самым ранним в истории", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Отмечается, что в ночь с 20 на 21 февраля на 6 столичных объектах (путепровод Дмитровский, путепровод Капотня-Дзержинск, путепровод через Октябрьскую железную дорогу, эстакада – съезд с Ленинградского проспекта на Волоколамское шоссе, эстакада Варшавская, Бесединский мост) общей площадью 3000 квадратных метров начались работы по ремонту мостовых сооружений.

"На сегодняшний день на данных объектах силами ГБУ "Автомобильные дороги" произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия. В данный момент специалисты ГБУ "Гормост" выполняют работы по ремонту гидроизоляционного слоя, а также производят ремонт стяжки мостового сооружения. Работы завершатся укладкой трехслойного асфальтобетонного покрытия по полосам движения",- говорится в сообщении.

Также глава комплекса городского хозяйства отметил, что всего в этом году планируется отремонтировать почти 20 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия в рамках пяти городских программ: программы по текущему ремонту объектов дорожного хозяйства; "Развитие городской среды" ; программы "От дома до дома"; программы по ремонту мостовых сооружений (совместно с ГБУ "Гормост"), программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования.

"Из них собственными силами ГБУ "Автомобильные дороги" отремонтирует 13 миллионов квадратных метров. Для удобства автолюбителей работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. Продлится дорожно-ремонтный сезон до середины октября",- говорится в сообщении.