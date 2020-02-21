Сезон ремонта дорог в Москве в этом году станет самым ранним в истории

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы приступили к подготовительным работам по ремонту объектов дорожного хозяйства, это самый ранний "выход" на объекты в столице за всю историю, сообщает пресс-служба комплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что в пятницу температура воздуха в Москве установила новый рекорд и может стать рекордной для всего февраля месяца за всю историю метеонаблюдений.
"В столице установились положительные температуры воздуха, а значит, погодные условия уже позволяют приступить к работам по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети. Ремонтный сезон 2020 года станет самым ранним в истории", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что в ночь с 20 на 21 февраля на 6 столичных объектах (путепровод Дмитровский, путепровод Капотня-Дзержинск, путепровод через Октябрьскую железную дорогу, эстакада – съезд с Ленинградского проспекта на Волоколамское шоссе, эстакада Варшавская, Бесединский мост) общей площадью 3000 квадратных метров начались работы по ремонту мостовых сооружений.
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"На сегодняшний день на данных объектах силами ГБУ "Автомобильные дороги" произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия. В данный момент специалисты ГБУ "Гормост" выполняют работы по ремонту гидроизоляционного слоя, а также производят ремонт стяжки мостового сооружения. Работы завершатся укладкой трехслойного асфальтобетонного покрытия по полосам движения",- говорится в сообщении.
Также глава комплекса городского хозяйства отметил, что всего в этом году планируется отремонтировать почти 20 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия в рамках пяти городских программ: программы по текущему ремонту объектов дорожного хозяйства; "Развитие городской среды" ; программы "От дома до дома"; программы по ремонту мостовых сооружений (совместно с ГБУ "Гормост"), программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования.
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"Из них собственными силами ГБУ "Автомобильные дороги" отремонтирует 13 миллионов квадратных метров. Для удобства автолюбителей работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. Продлится дорожно-ремонтный сезон до середины октября",- говорится в сообщении.
Аномально теплая зима наблюдается в этом году в столице. Так, январь стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в январе в столице расцвели первые подснежники, а на этой неделе уже начали распускаться почки вербы. Температурная аномалия, по данным синоптиков, текущей зимой составляет порядка плюс 10 градусов.
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