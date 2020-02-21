Премьер Польши: переговоры ЕС о бюджете зашли в тупик

"В связи с этим ночью наступил определенный клинч. Мы презентовали наши постулаты, наши условия, как и наши друзья из Вышеградской группы и других стран Центральной Европы. Мы стремимся к тому, чтобы наши партнеры из Западной Европы поняли, что общий европейский рынок, большой общий рынок – это действительная польза", - добавил он.

Польский премьер не исключает, что переговоры могут затянуться до субботы. "Я не знаю, получится ли это во время нынешнего заседания Европейского совета, если нет, то нас ожидают очередные заседания. Посмотрим. Какой будет финальный эффект, мы увидим через несколько часов – останемся ли мы до субботы, будем ли дальше вести переговоры", - сказал он.