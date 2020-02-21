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Премьер Польши: переговоры ЕС о бюджете зашли в тупик
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РИА Новости

Премьер Польши: переговоры ЕС о бюджете зашли в тупик

15:04 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВход в здание Европейского совета в Брюсселе
Вход в здание Европейского совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вход в здание Европейского совета в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Определенный клинч наступил на переговорах о бюджете Евросоюза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам, прибыв на второй день заседания Евросовета по вопросам бюджета ЕС.
"Амбициозная Европа требует амбициозного бюджета. Не получится за меньшие деньги сделать больше, а некоторые так считают и, будучи среди самых богатых стран Европейского союза, хотят одновременно ограничить доступ к средствам для стран, которые догоняют, стран, которые быстро развиваются", - сказал Моравецкий.
По его словам, наступил момент, когда стороны не хотят уступать друг другу.
"В связи с этим ночью наступил определенный клинч. Мы презентовали наши постулаты, наши условия, как и наши друзья из Вышеградской группы и других стран Центральной Европы. Мы стремимся к тому, чтобы наши партнеры из Западной Европы поняли, что общий европейский рынок, большой общий рынок – это действительная польза", - добавил он.
На пропитание
20 февраля, 20:19
На пропитание
Польский премьер не исключает, что переговоры могут затянуться до субботы. "Я не знаю, получится ли это во время нынешнего заседания Европейского совета, если нет, то нас ожидают очередные заседания. Посмотрим. Какой будет финальный эффект, мы увидим через несколько часов – останемся ли мы до субботы, будем ли дальше вести переговоры", - сказал он.
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Матеуш МоравецкийЕвросоветЕвросоюзПольшаВ мире
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