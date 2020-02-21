Минтранс Мурманской области объяснил укладку асфальта в дождь и снег

МУРМАНСК, 21 фев — РИА Новости. Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин прокомментировал данные мониторинга Общероссийского народного фронта, согласно которым регион лидирует по числу случаев укладки асфальта при неблагоприятных погодных условиях.
Он пояснил, что в Мурманской области сезон дорожных ремонтов очень короткий: с мая по октябрь, если повезет с погодой.
"Все работы по федеральным и региональным контрактам в 2019 году сданы в сентябре. Были отдельные случаи нарушения сроков в муниципалитетах. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области принимает все возможные меры, чтобы этого не повторилось", — сказал Гришин РИА Новости.
Он добавил, что региональная госпрограмма "Развитие транспортной системы" предусматривает выделение в этом году субсидий на дорожные работы для 27 населенных пунктов. При этом областное правительство поставило муниципалитетам жесткие сроки.
"Первого апреля все контракты должны быть заключены, а первого сентября — все работы сданы. Иначе финансовой поддержки не будет. Более того, муниципалитеты должны взять в работу типовые региональные контракты, а мы обеспечим со своей стороны серьезный контроль", — заключил министр.
20 февраля, 21:01В ОНФ рассказали, где чаще всего укладывают асфальт в снег и дождь