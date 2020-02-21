Минтранс Мурманской области объяснил укладку асфальта в дождь и снег

МУРМАНСК, 21 фев — РИА Новости. Министр транспорта и дорожного хозяйства Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин прокомментировал данные мониторинга Общероссийского народного фронта , согласно которым регион лидирует по числу случаев укладки асфальта при неблагоприятных погодных условиях.

Он пояснил, что в Мурманской области сезон дорожных ремонтов очень короткий: с мая по октябрь, если повезет с погодой.

"Все работы по федеральным и региональным контрактам в 2019 году сданы в сентябре. Были отдельные случаи нарушения сроков в муниципалитетах. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области принимает все возможные меры, чтобы этого не повторилось", — сказал Гришин РИА Новости.

Он добавил, что региональная госпрограмма "Развитие транспортной системы" предусматривает выделение в этом году субсидий на дорожные работы для 27 населенных пунктов. При этом областное правительство поставило муниципалитетам жесткие сроки.