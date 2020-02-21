В Ухане завершили строительство еще одной временной больницы

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Строительство временной больницы в китайском городе Ухань, очаге распространения Строительство временной больницы в китайском городе Ухань, очаге распространения коронавируса COVID-19 , завершено, вскоре госпиталь с наибольшим числом койко-мест начнет работать, сообщает агентство Синьхуа

После того, как власти провинции Хубэй в 20-х числах января осознали, что заболевание распространяется очень быстро и надо срочно организовать много койко-мест, чтобы принять всех зараженных, в Ухане оперативно стали строиться временные мобильные госпитали "Хошэньшань" на 1 тысячу мест и "Лэйшэньшань" на 1,5 тысячи мест. Помимо этого, по всей провинции стали переделывать уже имеющиеся больницы специально для лечения зараженных коронавирусом.

Новая временная больница получила название Жихай (Rihai). Строительство больницы и ее проверка завершились в четверг. Всего в ней 3690 койко-мест – самое большое число среди госпиталей такого типа. Больница была переоборудована и перестроена из четырех пустых заводов, которые занимали общую площадь 54 тысячи квадратных метров.

Руководитель проекта заявил СМИ, что в больницу была встроена система вентиляции и очистки воздуха. По его словам, обеспечение надлежащего качества воздуха в крупных изоляторах больницы представляет собой "серьёзную проблему". Сточные воды больницы будут обеззараживаться.

В больнице есть душевые комнаты, мобильные туалеты и зоны отдыха, в том числе библиотеки, кинотеатры и закусочные. Столкнувшись с нехваткой коек на фоне вспышки коронавируса, Ухань ввел в эксплуатацию 12 временных больниц.