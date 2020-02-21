В Ухане завершили строительство еще одной временной больницы

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Строительство временной больницы в китайском городе Ухань, очаге распространения коронавируса COVID-19, завершено, вскоре госпиталь с наибольшим числом койко-мест начнет работать, сообщает агентство Синьхуа.
После того, как власти провинции Хубэй в 20-х числах января осознали, что заболевание распространяется очень быстро и надо срочно организовать много койко-мест, чтобы принять всех зараженных, в Ухане оперативно стали строиться временные мобильные госпитали "Хошэньшань" на 1 тысячу мест и "Лэйшэньшань" на 1,5 тысячи мест. Помимо этого, по всей провинции стали переделывать уже имеющиеся больницы специально для лечения зараженных коронавирусом.
Новая временная больница получила название Жихай (Rihai). Строительство больницы и ее проверка завершились в четверг. Всего в ней 3690 койко-мест – самое большое число среди госпиталей такого типа. Больница была переоборудована и перестроена из четырех пустых заводов, которые занимали общую площадь 54 тысячи квадратных метров.
Руководитель проекта заявил СМИ, что в больницу была встроена система вентиляции и очистки воздуха. По его словам, обеспечение надлежащего качества воздуха в крупных изоляторах больницы представляет собой "серьёзную проблему". Сточные воды больницы будут обеззараживаться.
В больнице есть душевые комнаты, мобильные туалеты и зоны отдыха, в том числе библиотеки, кинотеатры и закусочные. Столкнувшись с нехваткой коек на фоне вспышки коронавируса, Ухань ввел в эксплуатацию 12 временных больниц.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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