Бальбек оценил приговор экс-министру обороны Украины Гриценко

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал вынесенный в России приговор экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко, призывавшему к терактам в РФ через СМИ, излишне мягким.
Ранее сообщалось, что Второй западный окружной военный суд в пятницу заочно приговорил Гриценко к шести годам колонии.
"Я считаю приговор излишне мягким: Анатолий Гриценко проявил себя не просто как агрессивно настроенный по отношению к России политик - он публично высказывал призывы к террористическим актам на территории нашей страны", - заявил Бальбек РИА Новости.
Как считает депутат, экс-министр обороны Украины выразил пренебрежение к тому, что в ходе террористических действий могут погибнуть невинные люди. По мнению депутата, Гриценко "публично перед всем миром содрал с себя шкуру политика и проявил свою истинную сущность варвара, помешанного на истреблении инакомыслящих людей".
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"Так что, считаю, российское правосудие проявило излишнюю мягкость. Впрочем, думаю, что это будет не последнее уголовное дело в отношении экс-министра обороны Украины, который, уверен, не откажется ни от политических взглядов, ни от попыток любым способом нанести России ущерб", - заключил Бальбек.
Уголовное дело рассмотрели за три заседания и заочно - подсудимый находится на Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право.
Украинскому политику, на тот момент уже давно не министру обороны, вменяются два высказывания, сделанные в 2014 и 2017 годах, оба в телеэфирах. В одном он высказал мысль, что россияне должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и призвал "пускать под откос" российские поезда с боевой техникой, во втором - взрывать машины. Сам Гриценко виновным себя не считает.
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