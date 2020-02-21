Бальбек оценил приговор экс-министру обороны Украины Гриценко

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал вынесенный в России приговор экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко , призывавшему к терактам в РФ через СМИ, излишне мягким.

Ранее сообщалось, что Второй западный окружной военный суд в пятницу заочно приговорил Гриценко к шести годам колонии.

"Я считаю приговор излишне мягким: Анатолий Гриценко проявил себя не просто как агрессивно настроенный по отношению к России политик - он публично высказывал призывы к террористическим актам на территории нашей страны", - заявил Бальбек РИА Новости.

Как считает депутат, экс-министр обороны Украины выразил пренебрежение к тому, что в ходе террористических действий могут погибнуть невинные люди. По мнению депутата, Гриценко "публично перед всем миром содрал с себя шкуру политика и проявил свою истинную сущность варвара, помешанного на истреблении инакомыслящих людей".

"Так что, считаю, российское правосудие проявило излишнюю мягкость. Впрочем, думаю, что это будет не последнее уголовное дело в отношении экс-министра обороны Украины, который, уверен, не откажется ни от политических взглядов, ни от попыток любым способом нанести России ущерб", - заключил Бальбек.

Уголовное дело рассмотрели за три заседания и заочно - подсудимый находится на Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право.