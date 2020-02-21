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Бывший новгородский вице-губернатор получил семь лет за мошенничество
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РИА Новости

Бывший новгородский вице-губернатор получил семь лет за мошенничество

14:54 21.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Новгородский районный суд приговорил бывшего первого заместителя губернатора Новгородской области Бориса Воронцова к семи годам колонии за многомиллионное мошенничество, хотя прокурор просил вдвое меньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором ему назначено 7 лет колонии общего режима и штраф 3 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Воронцов признан виновными в совершении четырех преступлений, связанных с мошенничеством в крупном размере группой лиц, и легализацией денег, полученных преступным путем в сфере кредитования.
Как сообщала пресс-служба прокуратуры Новгородской области, Воронцов обвиняется в махинациях с кредитными средствами. Прокуратура просила назначить по совокупности преступлений наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
Дело рассматривалось в особом порядке. Вину Воронцов признал в полном объёме, заключил досудебное соглашение, однако с предложенным прокуратурой сроком заключения в последнем слове не согласился.
Анатолий Гриценко
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По версии следствия, бывший первый вице-губернатор с 2013 по 2016 годы открыл кредитную линию на 250 миллионов рублей в банке, сообщив заведомо ложные сведения о целях использования заёмных средств. Часть этих денег пополнила оборот подконтрольной ему фирмы, остальные Воронцов использовал по своему усмотрению. Этот кредит он так и не вернул. Кроме того, в городе Старая Русса он же приобрел имущественный комплекс, который затем перепродал и смог незаконно возместить НДС на сумму более 6 миллионов рублей.
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