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В России упразднили норму выдачи молока "за вредность"
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РИА Новости

В России упразднили норму выдачи молока "за вредность"

14:51 21.02.2020 (обновлено: 15:51 21.02.2020)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
Молоко в бутылках. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российское правительство упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств.
Документ утратил силу наряду с другими нормативными актами советского времени. Однако рабочим на вредных производствах все равно выдают продукты, как это закреплено в современном трудовом законодательстве.
Так, в качестве компенсации за вредность условий труда предприятие может выдавать как молоко, так и продукты из него — например, творог. При этом работники могут получить денежную компенсацию.
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ЗдоровьеРоссияСССРОбщество
Популярные комментарии
Вот и ещё одна социальная потеря.
21 февраля, 15:03
vvab6
2510406
Вот же блиберда , написано вам русским языком Однако рабочим на вредных производствах все равно выдают продукты, как это закреплено в современном трудовом законодательстве. Так, в качестве компенсации за вредность условий труда предприятие может выдавать как молоко, так и продукты из него — например, творог. При этом работники могут получить денежную компенсацию. А значит отменили потому , что он дублируется и занимает место
21 февраля, 15:13
Жанна Белка
9010017
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