В России упразднили норму выдачи молока "за вредность"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российское правительство упразднило постановление Совета министров СССР от 1965 года о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств.
Документ утратил силу наряду с другими нормативными актами советского времени. Однако рабочим на вредных производствах все равно выдают продукты, как это закреплено в современном трудовом законодательстве.
Так, в качестве компенсации за вредность условий труда предприятие может выдавать как молоко, так и продукты из него — например, творог. При этом работники могут получить денежную компенсацию.