ЦИК рассказал о работе по информированию о голосовании по Конституции

"Никакой агитации быть не может и в принципе не будет, только информирование. Что касается всех остальных, мы никому, ни оппозиции, как говорится, рот не затыкать не собираемся. Все, кто считает нужным высказать свою позицию, мнение, - у них будет такое право, и никакой жесткой регуляции этого процесса с нашей стороны, никаких санкций ни к одной к одной ни восхваляющей, ни критикующей стороны, не будет",- сказала Памфилова журналистам.