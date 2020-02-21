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ЦИК рассказал о работе по информированию о голосовании по Конституции
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РИА Новости

ЦИК рассказал о работе по информированию о голосовании по Конституции

14:49 21.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ЦИК будет заниматься только информированием граждан об общенародном голосовании, никакой агитации граждан принять участие в этом не будет, заявила журналистам председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Никакой агитации быть не может и в принципе не будет, только информирование. Что касается всех остальных, мы никому, ни оппозиции, как говорится, рот не затыкать не собираемся. Все, кто считает нужным высказать свою позицию, мнение, - у них будет такое право, и никакой жесткой регуляции этого процесса с нашей стороны, никаких санкций ни к одной к одной ни восхваляющей, ни критикующей стороны, не будет",- сказала Памфилова журналистам.
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"Никакой агитации со стороны так же со стороны наших сотрудников не будет, в том числе при домовом обходе, - доставить материал, проинформировать и все",- подчеркнула она.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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