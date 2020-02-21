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Прокуратура в Саратове выявила двух "несуществующих" детей
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РИА Новости

Прокуратура в Саратове выявила двух "несуществующих" детей

14:48 21.02.2020
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© РИА Новости / Андрей ВасильевВид на Саратов. Архивное фото
Вид на Саратов. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Васильев
САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура в Саратове выявила двух детей, которые росли без документов, удостоверяющих личность, не посещали образовательные и медучреждения, после чего детей временно поместили в интернат, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона.
По словам собеседницы агентства, в прошлом году заместитель прокурора области Павел Мельник во дворе своего дома несколько раз замечал мальчика и девочку, внешний вид которых вызвал опасения. Маленькие дети гуляли вдвоем без сопровождения взрослых, в неопрятной одежде, не соответствующей сезону, у девочки обувь была не размеру. В этой связи зампрокурора дал поручение провести проверку.
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Проверка показала, что дети с мамой жили на съемной квартире с признаками антисанитарии. Также установлено, что женщина в 2016 году родила девочку в роддоме Саратова, но затем никаких документов на нее не оформляла и в поликлинику не обращалась. До этого она так же поступила со своим 10-летним сыном, который не имел документов, удостоверяющих личность, и не посещал ни поликлинику, ни школу.
"Мама не имеет постоянной работы. С детьми она занималась, они не были изолированы, в целом не имели отклонений в развитии и заболеваний. После вмешательства прокуратуры по решению суда маму временно ограничили в правах, дети на это время помещены в интернатное учреждение, где мальчик стал посещать школу, а с девочкой проводятся занятия по возрасту", - рассказала собеседница агентства.
Прокуратура считает, что бездействие органов системы профилактики стало причиной пребывания детей в тяжелой жизненной ситуации. "Сейчас права детей защищены, а виновные должностные лица привлечены к ответственности", - добавили в пресс-службе.
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