Прокуратура в Саратове выявила двух "несуществующих" детей

По словам собеседницы агентства, в прошлом году заместитель прокурора области Павел Мельник во дворе своего дома несколько раз замечал мальчика и девочку, внешний вид которых вызвал опасения. Маленькие дети гуляли вдвоем без сопровождения взрослых, в неопрятной одежде, не соответствующей сезону, у девочки обувь была не размеру. В этой связи зампрокурора дал поручение провести проверку.

Проверка показала, что дети с мамой жили на съемной квартире с признаками антисанитарии. Также установлено, что женщина в 2016 году родила девочку в роддоме Саратова, но затем никаких документов на нее не оформляла и в поликлинику не обращалась. До этого она так же поступила со своим 10-летним сыном, который не имел документов, удостоверяющих личность, и не посещал ни поликлинику, ни школу.