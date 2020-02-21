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Глава администрации Астрахани Харисов подал заявление об увольнении
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РИА Новости

Глава администрации Астрахани Харисов подал заявление об увольнении

14:48 21.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Алексей Никольский
Портфель чиновника. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Глава администрации города Астрахань Радик Харисов подал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщил РИА Новости представитель городской думы.
"Сегодня от Харисова поступило заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию", - сказал собеседник. Он добавил, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании городской думы 25 февраля.
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В случае положительного решения, будет назначен исполняющий обязанности главы администрации Астрахани. "Далее по процедуре будет назначен конкурс по выбору нового сити-менеджера", - отметил собеседник.
Харисов занимал должность главы администрации Астрахани с ноября 2018 года. До этого он исполнял обязанности регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов.
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