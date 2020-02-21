Глава администрации Астрахани Харисов подал заявление об увольнении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Глава администрации города Глава администрации города Астрахань Радик Харисов подал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщил РИА Новости представитель городской думы.

"Сегодня от Харисова поступило заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию", - сказал собеседник. Он добавил, что данный вопрос будет рассмотрен на заседании городской думы 25 февраля.

В случае положительного решения, будет назначен исполняющий обязанности главы администрации Астрахани. "Далее по процедуре будет назначен конкурс по выбору нового сити-менеджера", - отметил собеседник.