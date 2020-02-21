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В Абхазии протестующие требуют отставки главы Ткуарчалского района
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РИА Новости

В Абхазии протестующие требуют отставки главы Ткуарчалского района

14:50 21.02.2020
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© Фото : предоставлено очевидцемАкция протеста у администрации города Ткуарчал, Абхазия
Акция протеста у администрации города Ткуарчал, Абхазия
© Фото : предоставлено очевидцем
СУХУМ, 21 фев - РИА Новости. Протестующие собрались у администрации Ткуарчалского района Абхазии и заблокировали вход в здание, они требуют отставки главы района Аиды Чачхалии, передает Sputnik Абхазия.
"В пятницу днем, 21 февраля, у администрации района собралась группа граждан, которые заблокировали вход в здание. Протестующие требуют от Аиды Чачхалия отставки", - говорится в сообщении.
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По данным Sputnik, у администрации также собрались люди, поддерживающие Чачхалию. Всего у здания находятся около 100 человек. Между протестующими и сторонниками главы района произошла потасовка. По словам самой Чачхалии, во время потасовки пострадал председатель местного cобрания Дамир Горзолия.
"У меня отпуск еще не закончился, я и не собиралась сегодня туда идти, но эти люди, видимо, решили заблаговременно туда прийти и устроить акцию и дать знать, что они меня туда не впустят. Это те же молодые люди, которые ранее от имени (оппозиционной партии - ред.) "Амцахара" требовали от меня отставки. Сейчас к ним присоединилось старшее поколение сторонников Аслана Бжания (лидера оппозиции - ред.). Сотрудникам администрации пришлось закрыть свои кабинеты и покинуть здание", – приводит Sputnik слова Чачхалии.
Она добавила, что в Ткуарчале ожидают приезда исполняющего обязанности президента республики Валерия Бганбы.
Как отмечает Sputnik, это не первый случай, когда Чачхалию пытаются сместить с должности. Ранее она рассказала, что трое молодых людей, назвавшие себя представителями районного отделения партии "Амцахара", потребовали от нее покинуть свой пост. В случае, если глава района не уйдет в отставку, молодые люди пригрозили ей протестами. Председатель "Амцахара" Алхас Квициния в свою очередь заявил Sputnik, что в партии не давали подобных указаний.
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