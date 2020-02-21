В Абхазии протестующие требуют отставки главы Ткуарчалского района

По данным Sputnik, у администрации также собрались люди, поддерживающие Чачхалию. Всего у здания находятся около 100 человек. Между протестующими и сторонниками главы района произошла потасовка. По словам самой Чачхалии, во время потасовки пострадал председатель местного cобрания Дамир Горзолия.

Как отмечает Sputnik, это не первый случай, когда Чачхалию пытаются сместить с должности. Ранее она рассказала, что трое молодых людей, назвавшие себя представителями районного отделения партии "Амцахара", потребовали от нее покинуть свой пост. В случае, если глава района не уйдет в отставку, молодые люди пригрозили ей протестами. Председатель "Амцахара" Алхас Квициния в свою очередь заявил Sputnik, что в партии не давали подобных указаний.