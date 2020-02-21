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СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова
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РИА Новости

СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова

14:45 21.02.2020 (обновлено: 14:56 21.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО одного из бывших полицейских-фигурантов дела Ивана Голунова, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту.
"Следователь ходатайствует об изменении Денису Коновалову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Материалы поступили в суд", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
Ранее Коновалов дал показания на экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца. Как заявлял РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, на очной ставке Коновалов "дал показания, якобы [Ляховец] давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал".
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Из материалов дела известно, что бывший старший оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Коновалов сейчас нигде не работает, при этом вынужден как-то содержать жену и двух сыновей, один из которых - инвалид.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции были уволены по решению главы МВД Владимира Колокольцева в связи с этим скандалом, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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Денис КоноваловИван ГолуновВладимир КолокольцевМоскваДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
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