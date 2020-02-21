В Красноярске на следующей неделе начнут делать инъекции "Спинразы"

КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Красноярские врачи в начале следующей рабочей недели введут первые дозы препарата "Спинраза" детям, страдающим спинальной мышечной атрофией (СМА), сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.
Ранее СУСК РФ по Красноярскому краю сообщил, что следователи возбудили уголовные дела после смерти двухлетнего ребенка в красноярской больнице, который не дождался лекарства из-за отсутствия финансирования. RT сообщал, что речь идет о препарате "Спинраза". В минздраве Красноярского края пояснили, что причину смерти ребенка установят после экспертиз.
"На сегодняшний день в Красноярске госпитализировано два ребенка, которым планируется введение препарата "Спинраза". Сейчас закуплено две дозы препарата для первого введения 25-26 февраля. После введения препарата врачи оценят переносимость лекарства детьми. При хорошей переносимости и отсутствии побочных реакций будут закуплены остальные флаконы необходимые для лечения", - сообщили в минздраве.
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По данным министерства, в крае сегодня зарегистрировано 12 пациентов с СМА, для обеспечения всех пациентов региону необходимо 576 миллионов рублей. В ведомстве отметили, что с октября 2019 года минздрав и депутаты местного заксобрания обращались в Минздрав РФ просьбой оказать содействие по определению порядка назначения и источника финансирования, однако пока системного решения нет.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета. В минздраве сообщали, что для обеспечения лекарствами больных спинальной мышечной атрофией, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей, но средств нет. В государственном реестре лекарственных средств препарат "Спинраза" зарегистрирован 16 августа 2019 года.