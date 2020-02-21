В Красноярске на следующей неделе начнут делать инъекции "Спинразы"

"На сегодняшний день в Красноярске госпитализировано два ребенка, которым планируется введение препарата "Спинраза". Сейчас закуплено две дозы препарата для первого введения 25-26 февраля. После введения препарата врачи оценят переносимость лекарства детьми. При хорошей переносимости и отсутствии побочных реакций будут закуплены остальные флаконы необходимые для лечения", - сообщили в минздраве.

По данным министерства, в крае сегодня зарегистрировано 12 пациентов с СМА, для обеспечения всех пациентов региону необходимо 576 миллионов рублей. В ведомстве отметили, что с октября 2019 года минздрав и депутаты местного заксобрания обращались в Минздрав РФ просьбой оказать содействие по определению порядка назначения и источника финансирования, однако пока системного решения нет.