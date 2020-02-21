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Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин
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РИА Новости

Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин

14:45 21.02.2020 (обновлено: 15:32 21.02.2020)
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© Depositphotos / pressmasterМужчины во время переговоров
Мужчины во время переговоров
© Depositphotos / pressmaster
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские мужчины считают главными жизненными целями материальное благополучие семьи, рождение ребенка и приобретение собственного жилья, следует из данных Росстата.
Почти 59 процентов опрошенных назвали регистрацию брака обязательным условием счастливой семейной жизни, еще около 31 процента заявили, что оформление отношений в загсе для них "желательное мероприятие". И только десять процентов не видят в этом нужды.
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Средний возраст вступления в брак у мужчин составляет 27,5 года, к 30-ти большинство россиян уже женаты. При этом почти 44 процента респондентов считают, что до свадьбы будущим супругам нужно пожить вместе.
"Из тех мужчин, кто продолжает жить в незарегистрированном браке, более 40 процентов не хотят оформлять отношения при отсутствии беременности, а 33 процента и после рождения ребенка не собираются этого делать", — говорится в пресс-релизе медиаофиса Всероссийской переписи населения 2020.
По данным Росстата, каждый второй мужчина хотел бы воспитывать двоих детей, еще 20 процентов планируют завести троих. Препятствиями для рождения ребенка опрошенные назвали материальные проблемы, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности.
Более твердо настроены на решение матримониальных задач мужчины со средним профессиональным и оконченным высшим образованием, отмечается в сообщении.
Как уточняет Росстат, завести большое число детей хотят, как правило, представители крайних по доходу групп — относительно малообеспеченных или богатых.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияОбщество
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