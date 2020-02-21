Депутаты парламента Киргизии посетили Атамбаева в СИЗО

БИШКЕК, 21 фев - РИА Новости. Депутаты парламента Депутаты парламента Киргизии , посетившие экс-президента Алмазбека Атамбаева в СИЗО, рассказали о его состоянии сторонникам, собравшимся возле здания Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.

В среду сын Атамбаева Сеид сообщил о резком ухудшении состояния здоровья отца. Он написал, что у экс-президента "критически низкое давление", которое "в любой момент может привести к инсульту или инфаркту". Представители омбудсмена в четверг посетили СИЗО ГКНБ и подтвердили, что у Атамбаева пониженное давление. В пятницу около 50 сторонников экс-президента собрались возле здания ГКНБ. Они заявили, что обеспокоены состоянием здоровья бывшего лидера и просили пустить к нему независимых врачей. В здание ГКНБ вошла группа депутатов парламента из числа соратников Атамбаева.

"По нему видно, что у него проблемы с давлением, его немного пошатывает. Он говорит, что давление часто падает. В первую очередь - от недостатка свежего воздуха", - сказала журналистам депутат парламента Асель Кодуранова. По ее словам, Атамбаев старается поддерживать свое здоровье. Он пьет сладкий чай с медом и занимается спортом в тренажерном зале СИЗО.

Кодуранова добавила, что на медицинское обслуживание в СИЗО экс-президент не жалуется. "Он, наоборот, благодарит врачей, которые оказывают ему помощь", - добавила депутат.

Вскоре после того, как депутаты вышли из СИЗО, сторонники экс-президента разошлись.

В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности ранее сообщали, что состояние экс-президента стабильное и он находится под постоянным наблюдением дежурных врачей.

Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший президента неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.