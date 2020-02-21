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Депутаты парламента Киргизии посетили Атамбаева в СИЗО
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РИА Новости

Депутаты парламента Киргизии посетили Атамбаева в СИЗО

14:40 21.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Архивное фото
БИШКЕК, 21 фев - РИА Новости. Депутаты парламента Киргизии, посетившие экс-президента Алмазбека Атамбаева в СИЗО, рассказали о его состоянии сторонникам, собравшимся возле здания Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
В среду сын Атамбаева Сеид сообщил о резком ухудшении состояния здоровья отца. Он написал, что у экс-президента "критически низкое давление", которое "в любой момент может привести к инсульту или инфаркту". Представители омбудсмена в четверг посетили СИЗО ГКНБ и подтвердили, что у Атамбаева пониженное давление. В пятницу около 50 сторонников экс-президента собрались возле здания ГКНБ. Они заявили, что обеспокоены состоянием здоровья бывшего лидера и просили пустить к нему независимых врачей. В здание ГКНБ вошла группа депутатов парламента из числа соратников Атамбаева.
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
19 февраля, 17:36Задержание Атамбаева
Сын Атамбаева сообщил об ухудшении состояния здоровья отца
"По нему видно, что у него проблемы с давлением, его немного пошатывает. Он говорит, что давление часто падает. В первую очередь - от недостатка свежего воздуха", - сказала журналистам депутат парламента Асель Кодуранова. По ее словам, Атамбаев старается поддерживать свое здоровье. Он пьет сладкий чай с медом и занимается спортом в тренажерном зале СИЗО.
Кодуранова добавила, что на медицинское обслуживание в СИЗО экс-президент не жалуется. "Он, наоборот, благодарит врачей, которые оказывают ему помощь", - добавила депутат.
Вскоре после того, как депутаты вышли из СИЗО, сторонники экс-президента разошлись.
В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности ранее сообщали, что состояние экс-президента стабильное и он находится под постоянным наблюдением дежурных врачей.
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший президента неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего президента с силовиками погиб спецназовец, были ранены 136 человек. С тех пор Атамбаев содержится в СИЗО госкомитета нацбезопасности.
Алмазбек Атамбаев
Вчера, 08:59
В офисе омбудсмена Киргизии рассказали о содержании Атамбаева в СИЗО
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