Лукашенко оценил потери Минска от налогового маневра

МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Потери Минска от реализуемого в РФ налогового маневра в ТЭК в 2020 году составят до 430 миллионов долларов при объеме поставки 24 миллиона тонн российской нефти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели телефонный разговор, в том числе обсудили взаимодействие в энергосфере. Белорусский лидер заявил, что президент России предложил Белоруссии механизм компенсации ей доходов, выпадающих из-за налогового маневра в ТЭК РФ в 2020 году, в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в республику.
"После переговоров с Путиным и его предложения мы посчитаем сейчас. ... Это же простой счет - наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти и к уровню этого года, при 24 миллионах тонн – это, примерно, 420-430 миллионов долларов, которые мы теряем (по сравнению с условиями 2019 года - ред.)", - сказал Лукашенко на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко. Слова белорусского лидера приводит Sputnik Беларусь.
"Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо", - заявил глава белорусского государства.
Лукашенко при этом сослался на заявление российского президента, что компенсация будет произведена за счет российских компаний. "За счет российских компаний, так за счет российских. Но это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать", - добавил белорусский лидер.