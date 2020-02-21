Лукашенко оценил потери Минска от налогового маневра

"Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо", - заявил глава белорусского государства.

Лукашенко при этом сослался на заявление российского президента, что компенсация будет произведена за счет российских компаний. "За счет российских компаний, так за счет российских. Но это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать", - добавил белорусский лидер.