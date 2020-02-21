Памфилова рассказала об участках для голосования по Конституции

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Избирательные участки для голосования по поправкам в Избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию по минимуму будут открывать на предприятиях непрерывного цикла, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова

"У нас не будет никаких участков на предприятиях, которые (закрыты на) выходные, только там, где непрерывно люди работают. Их будет минимальное количество. Участки будут при одном условии - каждый регион должен их защитить, обеспечить наблюдателями. Есть ли там наблюдатели, скажем, настоящие, не фейковые, - вот тогда открывайте. Мы жестко будем за этим следить", - сказала Памфилова журналистам.

По ее словам, роль Общественной палаты России как модератора - привлечь максимальное количество наблюдателей, никого не отталкивать, подготовить их и распределить правильным образом на основе саморегуляции, чтобы максимально покрыть все участки. "Но если возникают отдельные участки, где хотят многие быть, пусть между собой сами договариваются", - отметила глава ЦИК.