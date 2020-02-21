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Памфилова рассказала об участках для голосования по Конституции
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РИА Новости

Памфилова рассказала об участках для голосования по Конституции

14:36 21.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию по минимуму будут открывать на предприятиях непрерывного цикла, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"У нас не будет никаких участков на предприятиях, которые (закрыты на) выходные, только там, где непрерывно люди работают. Их будет минимальное количество. Участки будут при одном условии - каждый регион должен их защитить, обеспечить наблюдателями. Есть ли там наблюдатели, скажем, настоящие, не фейковые, - вот тогда открывайте. Мы жестко будем за этим следить", - сказала Памфилова журналистам.
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По ее словам, роль Общественной палаты России как модератора - привлечь максимальное количество наблюдателей, никого не отталкивать, подготовить их и распределить правильным образом на основе саморегуляции, чтобы максимально покрыть все участки. "Но если возникают отдельные участки, где хотят многие быть, пусть между собой сами договариваются", - отметила глава ЦИК.
"У нас не должно быть фейковых наблюдателей, желательно, чтобы реальные наблюдатели формировали именно адекватную оценку того, что происходит, и опровергали с одной стороны враньё, с другой - желание что-то там прикрыть. Нам не надо ничего прикрывать. Мы нацелены на абсолютную прозрачность и честность в этом смысле", - добавила Памфилова.
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Элла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФРоссияПолитика
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