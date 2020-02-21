В Южной Корее умер второй пациент с коронавирусом

СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Второй пациент с коронавирусом COVID-2019 скончался в пятницу в Южной Корее, передает Второй пациент с коронавирусом COVID-2019 скончался в пятницу в Южной Корее, передает агентство Рёнхап

Жертвой заболевания стала 54-летняя женщина, она находилась в больнице округа Тэнам в городе Чхондо. В пятницу ей диагностировали коронавирус, и во время перевозки в больницу Пусанского университета она скончалась.

По последним данным, в больнице округа Тэнам в Чхондо было зарегистрировано 19 подтвержденных случаев коронавируса, включая первого погибшего в стране. Как заявили в органах здравоохранения, неизвестно, на сколько процентов коронавирус послужил причиной смерти первой жертвы, хотя определенно сыграл роль. Скончавшийся мужчина много лет страдал от хронического заболевания дыхательных органов.

По официальным данным, число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 204 человек. Выздоровели и выписаны уже 17 человек, на лечении находятся 186 человек, ещё 3 180 проходят проверку.

Агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти сообщило дополнительно еще о двух зараженных в городе Пусан: заболела женщина в возрасте 57 лет и мужчина возрастом 19 лет. Женщина недавно посетила Сеул, она уже проходила анализ на наличие вируса, который тогда показал отрицательный результат, но у нее не проходил жар, поэтому она вновь обратилась в больницу. Молодой человек же обратился в специальный медпункт с жалобой на головную боль.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.