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СМИ: в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом
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РИА Новости

СМИ: в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом

14:32 21.02.2020 (обновлено: 14:33 21.02.2020)
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Случай повторного заражения коронавирусом обнаружили в китайской провинции Сычуань, сообщает газета People's Daily.
Этого пациента выписали из больницы в начале января, пишет газета. После выписки он находился на домашнем карантине и никуда не ходил. Через десять дней ему провели повторный тест для выявления вирусной нуклеиновой кислоты, и результат оказался положительным. Пациента и его семью забрали соответствующие структуры, в их доме провели дезинфекцию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв коронавируса только в Китае выросло до 2 236, при этом выздоровели 18 264.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
6583007
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Здоровье - ОбществоРаспространение нового коронавирусаСычуаньВОЗКитайВ мире
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