СМИ: в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом

Этого пациента выписали из больницы в начале января, пишет газета. После выписки он находился на домашнем карантине и никуда не ходил. Через десять дней ему провели повторный тест для выявления вирусной нуклеиновой кислоты, и результат оказался положительным. Пациента и его семью забрали соответствующие структуры, в их доме провели дезинфекцию.