СМИ: в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Случай повторного заражения коронавирусом обнаружили в китайской провинции Сычуань, сообщает газета People's Daily.
Этого пациента выписали из больницы в начале января, пишет газета. После выписки он находился на домашнем карантине и никуда не ходил. Через десять дней ему провели повторный тест для выявления вирусной нуклеиновой кислоты, и результат оказался положительным. Пациента и его семью забрали соответствующие структуры, в их доме провели дезинфекцию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв коронавируса только в Китае выросло до 2 236, при этом выздоровели 18 264.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса