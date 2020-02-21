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Крашенинников оценил утверждение, что российскую Конституцию "списали"
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РИА Новости

Крашенинников оценил утверждение, что российскую Конституцию "списали"

14:31 21.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников не согласился с утверждением, что Основной закон России в 1993 году был списан с конституции США и написан "под американскую диктовку": таких историй не было.
В пятницу Крашенинников читал лекцию студентам МГИМО, а затем отвечал на их вопросы.
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Один из студентов попросил Крашенинникова прокомментировать мнение оппозиционных партий и общественных объединений о том, что на Конституцию РФ имел огромное влияние аналогичный документ США.
Отвечая на вопрос, Крашенинников отметил, что эта история всегда выходит на поверхность, сейчас это особенно заметно в свете обсуждения поправок в основной документ. Он подчеркнул, что эти разговоры возникают не только в Москве, но и регионах.
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"Знаете, я тогда был маленьким, такой же, как вы, может быть, чуть постарше, но там тоже был, но не видел ни одного американца. И правда, не было никаких таких историй", - поделился Крашенинников своим воспоминаем о времени, когда обсуждалась Конституция 1993 года.
Он отметил, что разработчики документа изучали зарубежный опыт, в том числе и американский.
"Но говорить о влиянии каких-то других людей, у меня в душе нет антиамериканизма, но не было вот таких историй, что "давайте мы спишем" - этого точно не было", - добавил он.
Как говорится на сайте ЕР, в 1993-1995 гг. Крашенинников был начальником Управления гражданского и экономического законодательства министерства юстиции РФ.
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Конституция РФПавел КрашенинниковРоссияСШАОбщество
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