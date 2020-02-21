Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии

"Что касается природного газа, сегодня в Европе, и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель - с Сечиным (главой "Роснефти" Игорем Сечиным – ред.) мы говорили, он же тоже газом занимается - газ (стоит – ред.) меньше 110 долларов. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену", - заявил Лукашенко.