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2020-02-21T14:29+0300
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Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии

14:29 21.02.2020
1968
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для страны должен стоить около 90 долларов за тысячу кубометров.
Как передает в пятницу Sputnik Беларусь, такое заявление прозвучало на встрече с послом Белоруссии в РФ Владимиром Семашко.
"Что касается природного газа, сегодня в Европе, и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель - с Сечиным (главой "Роснефти" Игорем Сечиным – ред.) мы говорили, он же тоже газом занимается - газ (стоит – ред.) меньше 110 долларов. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до 90 долларов. Если брать мировую цену", - заявил Лукашенко.
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Александр ЛукашенкоРоснефтьВладимир СемашкоИгорь СечинБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Послать этого истерика и предателя лесом. Пусть все закупает в ЕС!!!!!
21 февраля, 14:33
Сергей Новиков
210001915
Надоел этот колхозник. И наше руководство постоянно идущее ему на уступки.
21 февраля, 14:43
Стас Титов
800003
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