На границе c Китаем откроют временные коридоры для эвакуации россиян

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев - РИА Новости. Три временных коридора для возврата россиян из Китая организуют на границе Благовещенска и Хэйхэ (КНР) на следующей неделе, сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
"По согласованию с китайской стороной на следующей неделе временный пассажирский коридор будет открыт в понедельник, 24 февраля, в среду, 26 февраля, и в пятницу, 28 февраля. Коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ действует с 14.00 (8.00 мск), а последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16.30 (10.30 мск) по амурскому времени", - говорится в сообщении.
Всем прибывшим через международные пункты пропуска, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин.
Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск-Хэйхэ с 28 января.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса