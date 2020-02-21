На границе c Китаем откроют временные коридоры для эвакуации россиян

"По согласованию с китайской стороной на следующей неделе временный пассажирский коридор будет открыт в понедельник, 24 февраля, в среду, 26 февраля, и в пятницу, 28 февраля. Коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ действует с 14.00 (8.00 мск), а последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16.30 (10.30 мск) по амурскому времени", - говорится в сообщении.