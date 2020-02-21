Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T14:32+0300
https://ria.ru/20200221/1565059293.html
На границе c Китаем откроют временные коридоры для эвакуации россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565049867_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_47d7cf501a0e0f60aefc562b6efa296e.jpg
РИА Новости

На границе c Китаем откроют временные коридоры для эвакуации россиян

14:29 21.02.2020 (обновлено: 14:32 21.02.2020)
229
© REUTERS / KhamДезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
© REUTERS / Kham
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев - РИА Новости. Три временных коридора для возврата россиян из Китая организуют на границе Благовещенска и Хэйхэ (КНР) на следующей неделе, сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Вчера, 14:25
Инфекционисты из России выдвинули версии передачи коронавируса
"По согласованию с китайской стороной на следующей неделе временный пассажирский коридор будет открыт в понедельник, 24 февраля, в среду, 26 февраля, и в пятницу, 28 февраля. Коридор через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ действует с 14.00 (8.00 мск), а последние пассажирские автобусы с территории РФ и КНР отправятся в 16.30 (10.30 мск) по амурскому времени", - говорится в сообщении.
Всем прибывшим через международные пункты пропуска, помимо двойного тепловизионного контроля и сдачи анализов, предстоит пройти двухнедельный домашний карантин.
Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск-Хэйхэ с 28 января.
Сотрудница микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Вчера, 10:28
В России под меднаблюдением остаются почти 13 тысяч прибывших из Китая
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
102001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыДальний ВостокВОЗУханьОбщество
Рекомендуем
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Матвиенко раскритиковала содержание в резервации Diamond Princess
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
СМИ: в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Иране еще два человека погибли от коронавируса
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Погранслужба Украины: снятая с поезда китаянка не выглядела больной
Сотрудники лаборатории в китайском городе Шэньян
В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Ухане построят еще 19 временных больниц для борьбы с коронавирусом
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Коронавирус нашли у израильтянина, эвакуированного с Diamond Princess
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Матвиенко прокомментировала временное закрытие границы России с Китаем
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
В Японии еще девять человек заразились коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Ливане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Сотрудница микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
В России под меднаблюдением остаются почти 13 тысяч прибывших из Китая
Дезинфекция улицы в Пекине
Минздрав Ирана допустил распространение коронавируса во всей стране
Сотрудник городской больницы №3 Екатеринбурга
Жительницу Екатеринбурга принудительно изолируют из-за коронавируса
Вход на станцию метро Некрасовка
В московском метро рассказали, кого проверяют из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния