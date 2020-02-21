Кузнецова дала старт детскому конкурсу "Письмо солдату. О детях войны"

Ранее Кузнецова сообщила РИА Новости, что конкурс "Письмо солдату" стартует 21 февраля и продлится до лета: школьники со всей страны смогут написать памятные письма ветеранам Великой Отечественной войны и действующим военнослужащим.

"Четвертый фестиваль "Письмо солдату" считается открытым... Благодаря сегодняшней встрече, это можно будет сделать (написать письмо), и мы обязательно постараемся 9 мая передать им (ветеранам) эти письма", - сказала Кузнецова в Музее Победы, где проходит выставка, посвященная детям войны.

Также она рассказала журналистам, что четыре года назад, когда этот конкурс был задуман, никто не ожидал, что в нем примет участие столько детей. "Сегодня эти письма могут получить не только в воинских частях, куда мы обычно отвозили наши письма и видели, как их читают солдаты. Теперь мы планируем передать эти письма к 9 мая тем людям, которые родились во время войны", - сказала омбудсмен.

Она отметила, что "важно сегодня в мире гаджетов и высоких технологий не забывать о том, что такое могли пережить дети, такое могло затронуть детские сердца".