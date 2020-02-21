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Кузнецова дала старт детскому конкурсу "Письмо солдату. О детях войны"
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РИА Новости

Кузнецова дала старт детскому конкурсу "Письмо солдату. О детях войны"

14:26 21.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в пятницу дала старт всероссийскому конкурсу "Письмо солдату. О детях войны", посвященному 75-летию Победы.
Ранее Кузнецова сообщила РИА Новости, что конкурс "Письмо солдату" стартует 21 февраля и продлится до лета: школьники со всей страны смогут написать памятные письма ветеранам Великой Отечественной войны и действующим военнослужащим.
"Четвертый фестиваль "Письмо солдату" считается открытым... Благодаря сегодняшней встрече, это можно будет сделать (написать письмо), и мы обязательно постараемся 9 мая передать им (ветеранам) эти письма", - сказала Кузнецова в Музее Победы, где проходит выставка, посвященная детям войны.
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Также она рассказала журналистам, что четыре года назад, когда этот конкурс был задуман, никто не ожидал, что в нем примет участие столько детей. "Сегодня эти письма могут получить не только в воинских частях, куда мы обычно отвозили наши письма и видели, как их читают солдаты. Теперь мы планируем передать эти письма к 9 мая тем людям, которые родились во время войны", - сказала омбудсмен.
Она отметила, что "важно сегодня в мире гаджетов и высоких технологий не забывать о том, что такое могли пережить дети, такое могло затронуть детские сердца".
По ее словам, конкурс начался с нескольких сотен писем. "И сейчас мы можем говорить о том, что более 20 тысяч детских писем дошли до своих адресатов. Но самое интересное, что мы сейчас начинаем получать обратную связь. Военные рассказывают о том, какие у них были эмоции после того, как они получили письмо от простого школьника", - поделилась Кузнецова.
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