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В Иране еще два человека погибли от коронавируса
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РИА Новости

В Иране еще два человека погибли от коронавируса

14:22 21.02.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 21 фев - РИА Новости. Среди 13 новых случаев заражения коронавирусом в Иране два летальных исхода, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
"Два человека среди новых установленных случаев заражения, к сожалению, скончались", - говорится в заявлении чиновника, которое приводится на сайте ведомства.
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Общее число зафиксированных случаев достигло 18 - в Куме, Араке, Тегеране и Гиляне, количество летальных исходов достигло, таким образом, четырех.
Большинство новых больных либо являются жителями Кума (место паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа), где впервые был зафиксирован вирус, либо были там в течение последних дней или недель.
Накануне руководитель Университета медицинских наук Кума Мохаммад Реза Гадир сообщил РИА Новости, что ситуация с распространением коронавируса в Иране некритична, поводов для беспокойства нет.
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