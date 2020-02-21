На Камчатке к 2025 году сдадут две тысячи квартир под льготную ипотеку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 фев - РИА Новости. Власти Камчатки рассчитывают до 2025 года построить на территории края не менее 1976 квартир по программе "Дальневосточная ипотека"; сейчас оформлено уже восемь договоров и 113 находятся в работе, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
Он уточнил, что на полуострове прошло совещание с участием полпреда президента Юрия Трутнева и губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, где обсуждались возможности увеличения объемов строительства и доступности жилья для молодых семей, эффективного применения нового механизма льготного ипотечного кредита под 2% годовых.
По словам Илюхина, жители Камчатки – молодые семьи и участники программы "Дальневосточный гектар" - проявляют активный интерес к программе "Дальневосточная ипотека".
"Оценивая потенциальный спрос по этой программе, мы говорим примерно о 9800 молодых семьях, большая часть которых живет в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. За консультацией обращались около тысячи человек, 113 договоров находятся в работе, 8 договоров уже оформлены. Общая сумма - порядка 27 миллионов рублей, средняя сумма кредита - 3,3 миллиона рублей. В программе сегодня работают семь кредитных организаций, в марте вступят еще четыре", - привели в пресс-службе слова Илюхина.
По поручению полпреда руководство Камчатского края уточнит у желающих оформить льготную ипотеку интересующие их районы и населенные пункты, проведет анализ с учетом перспективного развития территорий и сформирует предложения строительным компаниям.
20 февраля, 09:58В Приморье проведут аукционы для застройщиков по льготной ипотеке