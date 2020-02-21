На Камчатке к 2025 году сдадут две тысячи квартир под льготную ипотеку

"Оценивая потенциальный спрос по этой программе, мы говорим примерно о 9800 молодых семьях, большая часть которых живет в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. За консультацией обращались около тысячи человек, 113 договоров находятся в работе, 8 договоров уже оформлены. Общая сумма - порядка 27 миллионов рублей, средняя сумма кредита - 3,3 миллиона рублей. В программе сегодня работают семь кредитных организаций, в марте вступят еще четыре", - привели в пресс-службе слова Илюхина.