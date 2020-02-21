Российский эксперт рассказал о консультациях с США по Сирии

"Но я так понял, что консультации нужны просто, чтобы как-то сориентироваться получше, но не более чем. Те конкретные предложения, которые мы делали, - они, в общем-то, не готовы по ним работать", - заявил Бакланов.

Что касается Сирии, то специалисты из США пока не видят причин отказываться от опоры на оппозицию. "По Сирии они говорят, что еще посмотрят, что будет дальше: да, ставка на оппозиционеров оказалась не очень правильной, никуда они не годны, ничего не смогли сделать, политически они проиграли, найдем новых, молодых, работа в этом направлении будет продолжаться", - рассказал Бакланов.