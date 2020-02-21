Российский эксперт рассказал о консультациях с США по Сирии

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов рассказал о прошедших в Швейцарии впервые за долгое время консультациях экспертов РФ и США по Сирии.
"Я вернулся только что из Швейцарии, где были проведены наши консультации с американцами. Первые за длинный период времени консультации экспертов высокого уровня по ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом", - заявил он на пресс-конференции "Сирийский Идлиб: итоги переговоров России и Турции" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Бакланов заявил, что американские специалисты признают, что политика США на Ближнем Востоке в последние 15 лет была не очень успешной, поддержка со стороны местного населения не выросла. Поэтому американские эксперты хотели бы консультироваться с российскими коллегами, так как Москве, напротив, удалось усилить позиции в регионе, особенно в Турции.
"Но я так понял, что консультации нужны просто, чтобы как-то сориентироваться получше, но не более чем. Те конкретные предложения, которые мы делали, - они, в общем-то, не готовы по ним работать", - заявил Бакланов.
Что касается Сирии, то специалисты из США пока не видят причин отказываться от опоры на оппозицию. "По Сирии они говорят, что еще посмотрят, что будет дальше: да, ставка на оппозиционеров оказалась не очень правильной, никуда они не годны, ничего не смогли сделать, политически они проиграли, найдем новых, молодых, работа в этом направлении будет продолжаться", - рассказал Бакланов.