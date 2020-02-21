Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T14:27+0300
https://ria.ru/20200221/1565057596.html
Российский эксперт рассказал о консультациях с США по Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050319_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_9c94f30e46eca2c6b49c4b5c4571106d.jpg
РИА Новости

Российский эксперт рассказал о консультациях с США по Сирии

14:17 21.02.2020 (обновлено: 14:27 21.02.2020)
605
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовБронеавтомобиль "Тигр" патрульной службы военной полиции РФ в Алеппо
Бронеавтомобиль Тигр патрульной службы военной полиции РФ в Алеппо
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Бронеавтомобиль "Тигр" патрульной службы военной полиции РФ в Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов рассказал о прошедших в Швейцарии впервые за долгое время консультациях экспертов РФ и США по Сирии.
"Я вернулся только что из Швейцарии, где были проведены наши консультации с американцами. Первые за длинный период времени консультации экспертов высокого уровня по ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом", - заявил он на пресс-конференции "Сирийский Идлиб: итоги переговоров России и Турции" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Бакланов заявил, что американские специалисты признают, что политика США на Ближнем Востоке в последние 15 лет была не очень успешной, поддержка со стороны местного населения не выросла. Поэтому американские эксперты хотели бы консультироваться с российскими коллегами, так как Москве, напротив, удалось усилить позиции в регионе, особенно в Турции.
"Но я так понял, что консультации нужны просто, чтобы как-то сориентироваться получше, но не более чем. Те конкретные предложения, которые мы делали, - они, в общем-то, не готовы по ним работать", - заявил Бакланов.
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
20 февраля, 16:12
В Сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Что касается Сирии, то специалисты из США пока не видят причин отказываться от опоры на оппозицию. "По Сирии они говорят, что еще посмотрят, что будет дальше: да, ставка на оппозиционеров оказалась не очень правильной, никуда они не годны, ничего не смогли сделать, политически они проиграли, найдем новых, молодых, работа в этом направлении будет продолжаться", - рассказал Бакланов.
902118
Обсудить 1
Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в Хазано, недалеко от Идлиба
Турция будет действовать в Идлибе, исходя из переговоров с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
Эрдоган обсудил по телефону с Макроном и Меркель ситуацию в Идлибе
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция не уйдет из Идлиба, пока там будет продолжаться насилие
Военнослужащие сирийской армии в Алеппо
Эрдоган: Макрон и Меркель предложили Путину провести саммит по Сирии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии
Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии во время встречи с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом
Министр обороны Турции инспектирует войска на границе с Идлибом
Операторская с пультом управления комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков Мозырского нефтеперерабатывающего завода
Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии
Сирийский военный рядом с разрушенным зданием в Алеппо
В Кремле рассказали об обсуждении саммита по Сирии
Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Военная техника в сирийской провинции Идлиб
США хотят сохранить сопротивление Дамаску в Идлибе, считает Косачев
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности
Путин выразил обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США активно обсуждают с Турцией помощь в ситуации вокруг Идлиба
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния