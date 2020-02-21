США намерены подписать соглашение с талибами 29 февраля

Ранее США обсудили с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней. В это время радикальное движение "Талибан" обещало не устраивать взрывы и ракетные атаки. Сообщалось, что период сокращения насилия в стране должен начаться в ближайшие дни. Телеканал Tolo со ссылкой на решение совета нацбезопасности Афганистана сообщил, что процесс сокращения насилия в Афганистане начнется в полночь с пятницы на субботу по местному времени.