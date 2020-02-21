США намерены подписать соглашение с талибами 29 февраля

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Ранее США обсудили с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней. В это время радикальное движение "Талибан" обещало не устраивать взрывы и ракетные атаки. Сообщалось, что период сокращения насилия в стране должен начаться в ближайшие дни. Телеканал Tolo со ссылкой на решение совета нацбезопасности Афганистана сообщил, что процесс сокращения насилия в Афганистане начнется в полночь с пятницы на субботу по местному времени.
"В последние недели... переговорщики США в Дохе согласовали с "Талибаном" значительное сокращение насилия в Афганистане. После успешного осуществления этих мер ожидается достижение прогресса в процессе подписания соглашения между США и "Талибаном". Мы готовимся к подписанию (соглашения с талибами - ред.) 29 февраля", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном в Twitter официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус.