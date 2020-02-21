Волонтеры расскажут россиянам о сути поправок в Конституцию

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подписала соглашение с Ассоциацией волонтерских центров, активисты которых на вокзалах, в аэропортах и торговых центрах будут разъяснять гражданам суть поправок в конституцию, передаёт корреспондент РИА Новости.

"В течение двух недель до дня голосования волонтеры, которые до этого пройдут курс обучения, будут информировать граждан о сути предлагаемых поправок в конституцию и процедуре общероссийского голосования. Для этого планируется создать несколько тысяч информационных точек в торговых центрах, аэропортах, ж/д и автовокзалах, парках и других местах массового скопления людей",- говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома

С 21 февраля открывается регистрация добровольцев на сайте Волонтёрыконституции.рф. Всего планируется отобрать 100 тысяч добровольцев по всей России, отмечается в сообщении пресс-службы ЦИК.

Памфилова отметила, что симпатизирует движению добровольцев и рада, что они помогут донести до граждан, потенциальных участников общероссийского голосования, ту информацию, которая связана с этой процедурой.

"Когда будут сформированы поправки, суть этих поправок, где, когда, каким образом можно принимать участие в голосовании, какие у них есть права, какие есть возможности. А мы постараемся сделать эти возможности (граждан по участию в общенародном голосовании по поправкам) максимально широкими, при условии, конечно, тотального общественного контроля, чтобы ни у кого не вызывало сомнения легитимность, прозрачность, достоверность голосования", - сказала председатель Центризбиркома.

Она добавила, что голосование по поправкам должно быть удобно гражданам, и его нужно максимально приблизить к человеку.