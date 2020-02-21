В Госдуме назвали причину отказа от идеи о вотуме недоверия министрам

"Было предложение в том числе, чтобы ставить вопрос о недоверии конкретным министрам, но мы на данный момент от этого отказались. Я, честно говоря, в начале был "за" всю эту историю, но я боюсь, что у нас вся Дума превратится в обсуждение "персональных дел". И поэтому, мне кажется, этим можно увлечься, а с учетом того, что есть разные фракции, политическая повестка часто интереснее, чем законотворческая, поэтому я думаю, что всё-таки это было бы наверно, с перебором, и мы пока от этой истории отказались", - заявил Крашенинников на встрече со студентами МГИМО.