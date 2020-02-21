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В Госдуме назвали причину отказа от идеи о вотуме недоверия министрам
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РИА Новости

В Госдуме назвали причину отказа от идеи о вотуме недоверия министрам

14:11 21.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников пояснил, почему в ходе обсуждений поправок отказались от идеи выражать вотум недоверия министрам: по его словам, эти обсуждения могут превратить Думу в место, где обсуждаются "персональные дела", а разные политические фракции в погоне за политической повесткой могут слишком увлечься этим.
Государственная дума на пленарном заседании 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию. Согласно предложенным изменениям, Госдуме предлагается доверить не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера РФ, а затем по представлению главы кабмина - всех вице-премьеров и федеральных министров. В ходе обсуждений поправок предлагалось дать Думе право выражать вотум недоверия конкретным министрам.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
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"Было предложение в том числе, чтобы ставить вопрос о недоверии конкретным министрам, но мы на данный момент от этого отказались. Я, честно говоря, в начале был "за" всю эту историю,  но я боюсь, что у нас вся Дума превратится в обсуждение "персональных дел". И поэтому, мне кажется, этим можно увлечься, а с учетом того, что есть разные фракции, политическая повестка часто интереснее, чем законотворческая, поэтому я думаю, что всё-таки это было бы наверно, с перебором, и мы пока от этой истории отказались", - заявил Крашенинников на встрече со студентами МГИМО.
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