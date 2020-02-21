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Новый раунд межливийских переговоров в Женеве продолжится в пятницу
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РИА Новости

Новый раунд межливийских переговоров в Женеве продолжится в пятницу

14:06 21.02.2020 (обновлено: 15:21 21.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на улицы Женевы
Вид на улицы Женевы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вид на улицы Женевы. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новый раунд межливийских политических переговоров продолжится в пятницу в Женеве, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ООН.
Как сообщается, переговоры возобновились в четверг. "Переговоры продолжатся сегодня (в пятницу) и они начнутся в ближайшее время", - заявил представитель ООН Реал Леблан.
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Ранее в четверг представитель миссии ООН по поддержке в Ливии Жан Алам сообщил агентству Франс Пресс о возобновлении начавшихся 18 февраля переговоров в Женеве, которые были прерваны по инициативе ПНС из-за нанесенного ЛНА удара по Триполи.
В Женеве проходят переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны правительства национального единства и пять старших офицеров из ливийской национальной армии. Переговоры проходят под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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