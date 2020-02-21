Новый раунд межливийских переговоров в Женеве продолжится в пятницу

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новый раунд межливийских политических переговоров продолжится в пятницу в Новый раунд межливийских политических переговоров продолжится в пятницу в Женеве , сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ООН.

Как сообщается, переговоры возобновились в четверг. "Переговоры продолжатся сегодня (в пятницу) и они начнутся в ближайшее время", - заявил представитель ООН Реал Леблан.

Ранее в четверг представитель миссии ООН по поддержке в Ливии Жан Алам сообщил агентству Франс Пресс о возобновлении начавшихся 18 февраля переговоров в Женеве, которые были прерваны по инициативе ПНС из-за нанесенного ЛНА удара по Триполи.

В Женеве проходят переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны правительства национального единства и пять старших офицеров из ливийской национальной армии. Переговоры проходят под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.